В Алматы конфликт между водителями перерос в избиение одного из них. Инцидент засняла на видео потерпевшая сторона, передает Tengrinews.kz.
На кадрах, которые распространились в соцсетях, видно, как молодой мужчина после словесной перепалки бьет пожилого водителя "Кобальта" руками по голове, а затем коленом по лицу. Все произошло прямо на проезжей части. Увидев драку, другие водители вышли и предотвратили дальнейшее насилие. Из-за чего произошел конфликт, не уточняется.
В пресс-службе департамента полиции Алматы прокомментировали случившееся.
По факту побоев отделом полиции при УП Ауэзовского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и доставлен в полицию. С целью установления степени тяжести телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам следственных мероприятий материалы производства будут направлены в суд, - говорится в сообщении ДП.
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