В Алматы конфликт между водителями перерос в избиение одного из них. Инцидент засняла на видео потерпевшая сторона, передает Tengrinews.kz .

Фото: кадры из видео

На кадрах, которые распространились в соцсетях, видно, как молодой мужчина после словесной перепалки бьет пожилого водителя "Кобальта" руками по голове, а затем коленом по лицу. Все произошло прямо на проезжей части. Увидев драку, другие водители вышли и предотвратили дальнейшее насилие. Из-за чего произошел конфликт, не уточняется.

В пресс-службе департамента полиции Алматы прокомментировали случившееся.