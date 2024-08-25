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24.08.2024, 22:26

Как казахстанским учителям будут оплачивать работу 1 сентября

Новости Казахстана 0 385

В Министерстве просвещения РК ответили на вопрос о том, как будут оплачивать учителям работу в выходной день — 1 сентября, передаёт BaigeNews.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Как рассказал председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения РК Каныбек Жумашев, начало учебного года в 2024 году выпадает на воскресенье, однако торжественные линейки переносить не будут.

Ожидается, что новый учебный год начнут 345 тысяч казахстанских первоклассников. Для первых и 11 классов 1 сентября будут организованы линейки на тему "Мектебім – мейірім мекені", а 2 сентября в первый учебный день пройдёт единый классный час "Менің отаным Қазақстан", далее уроки пройдут по расписанию. Касательно оплаты труда педагогов сообщаем, что согласно статье 79 ТК РК работодатель обязан вести учёт рабочего времени, фактически отработанного и не отработанного работником. В выходные и праздничные дни по желанию работника предоставляется другой день отдыха или производится оплата не ниже, чем в двойном размере, исходя из дневной часовой ставки работника.

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