Завод по утилизации батарей для электрокаров появится в Казахстане

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По данным МВД, на сегодня в стране зарегистрировано 10 633 электромобиля, больше половины из которых находятся в Алматы (6 689 электромобилей). Второе место по количеству электромобилей занимает Астана - 1513 электромобиля.

За 7 месяцев этого года в Казахстан было ввезено 4 344 электромобилей, в 2023 году - 8 441 электромобилей, в 2022 году - 344 электромобиля. Наибольшее количество импортировано из Китая. Такие данные привели в Министерстве финансов РК.

Как отметили в Министерстве промышленности и строительства, использование электромобилей считается более экологичным по сравнению с традиционными автомобилями с двигателями внутреннего сгорания, поскольку они не выделяют вредных выхлопных газов при эксплуатации. Однако, несмотря на преимущества, важной задачей остается вопрос утилизации литий-ионных аккумуляторов, которые используются в электромобилях.

Развитие альтернативных видов транспорта и соответствующей инфраструктуры, в частности, для электромобилей является одним из направлений Концепции по переходу Казахстана к «зеленой экономике», утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 30 мая 2013 года № 577.

На сегодняшний день Правительством РК утверждена Дорожная карта по развитию инфраструктуры для эксплуатации электромобилей, в рамках которой Министерством планируется провести анализ по изучению международного опыта по утилизации литий-ионных аккумуляторов для электромобилей, а также обеспечить привлечение инвестора для строительства завода по утилизации литий-ионных батарей в РК, - сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов в ответ на официальный запрос редакции.

В ведомстве отмечают, что сегодня ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, поэтому говорить о начале строительства завода пока еще рано.

В Минэкологии также сообщили, что согласно Экологического кодекса, Оператор расширенных обязательств производителей, то есть Фонд развития промышленности, направляет деньги, поступившие на его банковский счет от производителей и импортеров в виде утилизационного платежа на финансирование организации. 50 и более % голосующих акций этой организации прямо или косвенно принадлежит государству, для дальнейшего финансирования проектов в обрабатывающей отрасли, направленных на улучшение состояния окружающей среды.

Таким образом, потенциальные инвесторы могут получить средства на строительство комплексов по переработке и утилизации отходов. Вместе с тем, сообщается, что Фондом развития промышленности с 2016 по 2021 годы велась работа по сбору аккумуляторных батарей среди населения для последующей их утилизации. Так, за указанный период было собрано и утилизировано 82 тысячи тонн АКБ. Отметим, что наиболее передовые заводы по утилизации литий-ионных батарей находятся в Китае, Германии, Канаде и США.