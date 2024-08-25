В Казахстане впервые заработал суперЦОН

Центр государственных и сервисных услуг акимата, так называемый суперЦОН, появился в Караганде. На этой площадке жители могут быстро и удобно получить широкий спектр услуг, не тратя время на посещение множества различных учреждений, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Минцифры.

Фото: пресс-служба Минцифры

ЦГСУ включает в себя такие организации, как: центр диалога с жителями, где проводят личные встречи с населением аким области , заместители акима, руководители управлений и департаментов, а также центр трудовой мобильности, единый центр помощи семье, сектор специализированного ЦОНа, представители департамента государственных доходов и центр социальной адаптации лиц с инвалидностью Ten Qogam и др.