В Казахстане впервые заработал суперЦОН

Центр государственных и сервисных услуг акимата, так называемый суперЦОН, появился в Караганде. На этой площадке жители могут быстро и удобно получить широкий спектр услуг, не тратя время на посещение множества различных учреждений, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Минцифры.
ЦГСУ включает в себя такие организации, как: центр диалога с жителями, где проводят личные встречи с населением аким области , заместители акима, руководители управлений и департаментов, а также центр трудовой мобильности, единый центр помощи семье, сектор специализированного ЦОНа, представители департамента государственных доходов и центр социальной адаптации лиц с инвалидностью Ten Qogam и др.
Подобный опыт будет масштабироваться по всей стране - главная цель проекта создание многофункциональной инфраструктуры, где граждане смогут получать максимальный спектр услуг в одном месте, что значительно повысит удобство и эффективность взаимодействия с государственными органами и организациями, - сообщил министр Жаслан Мадиев.
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