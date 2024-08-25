Двоих туристов спасли в горах Алматы

Фото: МЧС РК

Оперативная группа РОСО МЧС РК обнаружила потерявшихся в спасательной хижине «Панорама» и благополучно спустила с гор в город Алматы, - говорится в сообщении.

Сообщается, что в Малом Алматинском ущелье Заилийского Алатау группа из двух молодых людей возрастом 21-22 года поднялись в горы на пик Панорама. Но из-за того что не посмотрели погоду заранее, остались под сильным штормом и из-за этого не смогли спуститься к положенному времени.

По данным, молодые люди в медицинской помощи не нуждались.