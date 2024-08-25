Угодил в ловушку: в Алматы водителя извлекали из собственной машины после ДТП

Утром 25 августа 2024 года на пересечении улиц Жандоса – Ауэзова произошло шокирующее столкновение двух автомобилей, сообщает Zakon.kz.
По ул. Жандосова в восточном направлении двигался автомобиль ВАЗ-2114. По данным собственного корреспондента Zakon.kz, в момент, когда водитель автотранспорта выехал на перекресток, на высокой скорости в южном направлении на него двигался Audi A8.
Таким образом, Audi протаранила ВАЗ-2114.
От жесткого столкновения второй автомобиль закрутило и отбросило в сторону от тротуара.
В результате этого оба автомобиля вылетели с дороги и упали в арык.
Причиной аварии стало то, что водитель Audi выехал на запрещающий красный сигнал светофора.
В итоге пострадали три человека. Все трое находились в автомобиле ВАЗ-2114.
Его водитель и 17-летняя пассажирка находятся в тяжелом состоянии.
Основной удар пришелся на водителя. В момент столкновения его зажало между рулем управления и водительским креслом.
Спасатели проводили специальную операцию по извлечению пострадавшего из ловушки, в которую он угодил.
Несмотря на сильный удар, в Audi постарадавших нет.
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