Житель Усть-Каменогорска просил помощи у друзей, а сам оформил на них кредиты

В Усть-Каменогорске вынесли приговор местному жителю, который, пользуясь доверием своих знакомых, оформил на них несколько кредитов, сообщает Zakon.kz .

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Мужчина под разными предлогами брал сотовые телефоны, а также узнавал личные данные знакомых, после чего оформлял на них денежные займы через онлайн-приложения, пишет YK-news.kz.

Три жертвы афериста узнали о своих долгах спустя несколько месяцев и весной 2023 года обратились в полицию. Правоохранителям они рассказали, что внезапно получили от различных микрофинансовых организаций уведомления о просрочках платежей по займам. При этом ни один из них кредитов не брал.

На вопрос о том, кого потерпевшие подозревают в нанесении им материального ущерба, все трое указали на некоего знакомого им молодого человека, который имел доступ к их банковским и личным данным.

Двух друзей мужчина попросил помочь обналичить выигрыш в онлайн-казино. А третью жертву обмана уговорил оформить заем, пообещав вернуть одолженные средства в короткий срок. Позже женщина обнаружила, что на ее имя оформлен не один, а целых пять кредитов. И ни по одному возврата средств не произошло

В итоге суд приговорил усть-каменогорца к трем годам ограничения свободы, также ему предстоит полностью возместить ущерб двоим потерпевшим, возбудившим против него гражданские иски.