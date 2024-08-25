Гибель рабочих на металлургическом комбинате Qarmet: полиция начала расследование

В Темиртау полиция начала расследование по факту гибели рабочих на металлургическом комбинате Qarmet, передает Tengrinews.kz .

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Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области, по факту произошедшего несчастного случая на территории АО Qarmet в Темиртау начато досудебное расследование по части 4 статьи 156 Уголовного кодекса - "Нарушение правил охраны труда повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

В настоящее время назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование, - проинформировали в пресс-службе.

Напомним, 25 августа в Темиртау на металлургическом комбинате Qarmet погибли два сотрудника подрядной организации. Как сообщили в компании, в листопрокатном цехе №2 произошел трагический инцидент.

Примерно в 09:20, при выполнении демонтажных работ кровли здания блока химического улавливания, в результате несоблюдения правил техники безопасности с высоты упали двое работников подрядной организации ТОО "Казмеханомонтаж".