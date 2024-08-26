Фонд медстрахования хочет повысить предельную ставку комиссионного вознаграждения

Документ вносит изменение в действующую редакцию постановления правительства.

Установить предельную величину процентной ставки комиссионного вознаграждения на осуществление деятельности некоммерческого АО "Фонд социального медицинского страхования" не более 1,66 процента от размера активов, поступивших на счет фонда за отчетный месяц, - говорится в проекте постановления.