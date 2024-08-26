Фонд медстрахования хочет повысить предельную ставку комиссионного вознаграждения

Фонд социального медицинского страхования (ФСМС) планирует повысить ставку своего комиссионного вознаграждения. Соответствующий проект постановления опубликован на портале "Открытые НПА", передает корреспондент Tengrinews.kz.
Документ вносит изменение в действующую редакцию постановления правительства.
Установить предельную величину процентной ставки комиссионного вознаграждения на осуществление деятельности некоммерческого АО "Фонд социального медицинского страхования" не более 1,66 процента от размера активов, поступивших на счет фонда за отчетный месяц, - говорится в проекте постановления.
В пояснительной записке сказано, что основная цель документа - обеспечение непрерывной деятельности НАО "Фонд социального медицинского страхования".
В 2023 году процентную ставку комиссионного вознаграждения установили на уровне 1,56 процента.
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