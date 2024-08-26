Заслуженных шахтеров чествовали в Караганде

Праздничные мероприятия прошли в преддверии Дня шахтера в Доме культуры горняков Караганды. В торжественной обстановке были вручены государственные награды «Құрмет», «Енбеқ данқы» III степеней, «Ерең еңбегі үшін» 18 шахтерам угольного департамента Qarmet. Вручил награды аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, передает ИА «NewTimes.kz» .

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Аким области подчеркнул, что профессия шахтера является настоящим призванием.

Шахтер — это статус, призвание и характер. Шахтеры славятся не только трудолюбием, упорством и смелостью, а также честностью, верностью и готовностью помочь ближнему. Искренне поздравляю представителей этой достойной профессии. И как говорят сами шахтеры – Желаю крепкой кровли над головой, и мягкого руля. С днем шахтера! С праздником!, - сказал Булекпаев.

Один из обладателей ордена «Құрмет» Нуржан Уалиев поделился тем, как узнал о награде.

Сегодня по телевизору услышал, что наш Президент подписал указ о награждении шахтёров, вышел на работу и мне сказали, что присвоен орден «Құрмет». Сам работаю проходчиком 5 разряда на шахте Абайская, мой рабочий стаж – 33 года. Я очень рад, это большая память, внуки это увидят. Всех с праздником!, - поделился мужчина.

Кроме государственных наград, прошло вручение ведомственных наград «Шахтер Данқы» трех степеней, знаками «Енбеқ данқы» II степени и медалей «Еңбек ардагері». Среди награждаемых были горнорабочие отчистных забоев, машинисты горновыемочных машин, подземные электрослесари и энергетики. Награды вручил вице-министр промышленности и строительства РК Олжас Сапарбеков.

Вы посвятили свою жизнь нелёгкому, но почётному делу. Своей настойчивостью и самоотверженным трудом вы способствуете росту национальной экономики и укреплению независимости нашего государства, - подчеркнул Сапарбеков.

Поздравило шахтеров руководство компании Qarmet. 11 передовикам производства вручены ключи от легковых автомобилей «Chevrolet Onix». Подарки вручили председатель совета директоров компании Qarmet Андрей Лаврентьев, Генеральный директор Вадим Басин и директор угольного департамента Джакан Мухамеджанов. Обладателями автомобилей стали Жуков Владимир (подземный электрослесарь шахты Костенко), Дульша Виктор (горнорабочий по ремонту горных выработок шахты им.Кузембаева), Булаткин Владимир (машинист горновыемочных машин шахты им. Кузембаева), Шевцов Иван (проходчик УПР-1 шахты Саранская), Проценко Константин (машинист горновыемочных машин шахты Абайская), Курманов Ильдус (машинист горновыемочных машин шахты Казахстанская), Маленок Сергей (проходчик УПР-1 шахты им.Ленина), Шабанов Абдул (Проходчик УПР-1 шахты Шахтинская), Жумаков Амангельды (проходчик УПР-3 шахты Тентекская), Кишман Руслан (слесарь по ремонту и обслуживанию ЦОФ «Восточная») и Кайдалов Александр (машинист буровой установки УСШМД).

Я работаю бурильщиком на шахтах. Осознание ещё не пришло, конечно. Мой рабочий стаж 26 лет, такое впервые в моей жизни. Буду ездить сам, но надо вначале получить водительское удостоверение, - волнительно поделился Александр Кайдалов.

С поздравительными словами выступил председатель совета директоров компании Qarmet Андрей Лаврентьев.

В этот день я хочу пожелать вам огромного и крепкого здоровья, новых побед. Я знаю, что для каждого из вас самое главное, чтобы наша родина развивалась и наш прекрасный город Караганда с гордостью носил большое и сильное звание Шахтерской столицы. Так оно есть и будет. Поздравляю с этим великим праздником доблести, силы и смелости. Желаю вам всего самого хорошего, - сказал Лаврентьев.

Генеральный директор Qarmet Вадим Басин также поздравил коллег с наступающим праздником и пожелал новых достижений и безопасной работы.

Уважаемые земляки, коллеги, дорогие шахтеры и ветераны угольной отрасли! Главный под землей — это шахтер, от которого зависит все. Люди самоотверженные и мужественные, преданные своей специальности, которые годами работают, бок о бок подставляя друг другу плечо, разделяя радости и победы. Знаменитая шахтерская смекалка и поддержка — это то, чем мы можем гордиться. Поздравляю всех с праздником! Желаю здоровья, счастья, благополучия, безопасной работы и новых побед!, - поздравил Басин.

Присоединился к поздравлениям директор угольного департамента Джакан Мухамеджанов, который отметил доблестный труд горняков на протяжении многих лет.

По традиции, в последнее воскресенье августа мы отмечаем свой профессиональный праздник – День шахтера. История наша продолжается, при должном понимании своего дела, у нас всё получится. Желаю всем доброго здоровья, родным и близким. Берегите себя, с праздником!, - сказал Джакан Мухамеджанов.

Завершающей частью награждения стал грандиозный концерт с участием исполнителей казахстанской и зарубежной эстрады. Для шахтеров выступили хореографические ансамбли, певцы Марат Бекишев, Талгат Идрисов, Нурлан Абдуллин и Игорь Николаев. Завершением праздничной программы стал концерт казахстанских и зарубежных исполнителей в Караганде, который собрал свыше 50 тысяч человек.