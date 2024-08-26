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26.08.2024, 08:11

Как избежать штрафа после ремонта квартиры в Казахстане

Новости Казахстана 0 282

Ремонт в новой квартире даже с черновой отделкой может обернуться штрафом из-за нарушений как при планировании помещений, так и по причине неправильной регистрации изменений. Об этом читайте в NUR.KZ.

Иллюстративное фото: JackF/Getty Images
Иллюстративное фото: JackF/Getty Images
Ремонт квартиры имеет риск не только в виде денежных потерь от недобросовестных работников и ремонтных компаний, но и в виде штрафа.

Согласно данным портала egov.kz, есть определенные правила по регистрации и проведению работ, нарушение которых может иметь негативные последствия.

Например, незарегистрированные изменения жилья, не отраженные в техническом паспорте, могут помешать зарегистрировать права на недвижимость в случае ее продажи, обмена или даже аренды.

За что грозит штраф

"Самовольное строительство, равно как и изменение архитектурного облика, перепланировка (переоборудование, перепрофилирование) зданий, отдельных помещений и частей здания не допускается и является нарушением норм и требований, установленных законодательством об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Добавим, что реконструкция (перепланировка, переоборудование) не может касаться только владельцев одной квартиры, а влияет на прочность всего здания. Следует помнить, что незаконная перепланировка нарушает устойчивость и прочность объекта в целом", – отмечается в источнике.

Согласно 322 статье кодекса "Об административных правонарушениях" (КоАП), за незаконное переоборудование и перепланировку жилых и нежилых помещений в существующих зданиях без архитектурно-строительного проекта и соответствующего решения могут назначить штраф в размере 30 МРП (110 760 тенге на 2024 год) для физических лиц.

Для бизнеса наказание составит от 90 до 300 МРП (от 332 тыс. до 1,1 млн тенге).

А если это повлекло или могло повлечь полную потерю прочности и устойчивости (разрушение) здания, то штраф увеличится почти в три раза для физлиц (80 МРП, или 295 360 тенге) и почти в два раза для бизнеса (180-500 МРП, или от 664,5 тыс. до 1,84 млн тенге).

Когда нужно разрешение на перепланировку квартиры или ее переоборудование

Разрешение на проведение определенных работ понадобится в следующих случаях:

  • когда из дома делают магазин, а подвал становится мастерской или цехом, что меняет их функциональное назначение (переоборудование), тогда понадобится разрешение местного исполнительного органа, а затем ввод в эксплуатацию и регистрация;
  • если не меняется назначение помещения, но изменяются его границы (расширение комнаты, объединяете их между собой или, наоборот, и они не связаны с изменением несущих и ограждающих (наружных) конструкций, инженерных систем и оборудования), то на такую перепланировку не требуется разрешения акимата, но нужна регистрация через Госкорпорацию.

Другими словами, если требуется вносить серьезные изменения, которые могут отразиться на несущей способности конструкции (например, перенос дверного проема), то необходимо получить разрешение у акимата (через портал egov.kz), экспертное заключение, проект и даже исходные материалы для работ.

А если такого влияния нет, то работы осуществляются на основании технического проекта, выполненного лицами, имеющими специальную лицензию. Получение решения акимата, проектирование и экспертиза проекта не требуются.

Однако перед проведением каких-либо работ желательно все же заранее проконсультироваться со специалистами, чтобы избежать нарушений и серьезных последствий.

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