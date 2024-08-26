Как избежать штрафа после ремонта квартиры в Казахстане

Ремонт в новой квартире даже с черновой отделкой может обернуться штрафом из-за нарушений как при планировании помещений, так и по причине неправильной регистрации изменений. Об этом читайте в NUR.KZ.
Согласно данным портала egov.kz, есть определенные правила по регистрации и проведению работ, нарушение которых может иметь негативные последствия.
Например, незарегистрированные изменения жилья, не отраженные в техническом паспорте, могут помешать зарегистрировать права на недвижимость в случае ее продажи, обмена или даже аренды.
"Самовольное строительство, равно как и изменение архитектурного облика, перепланировка (переоборудование, перепрофилирование) зданий, отдельных помещений и частей здания не допускается и является нарушением норм и требований, установленных законодательством об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Добавим, что реконструкция (перепланировка, переоборудование) не может касаться только владельцев одной квартиры, а влияет на прочность всего здания. Следует помнить, что незаконная перепланировка нарушает устойчивость и прочность объекта в целом", – отмечается в источнике.
Согласно 322 статье кодекса "Об административных правонарушениях" (КоАП), за незаконное переоборудование и перепланировку жилых и нежилых помещений в существующих зданиях без архитектурно-строительного проекта и соответствующего решения могут назначить штраф в размере 30 МРП (110 760 тенге на 2024 год) для физических лиц.
Для бизнеса наказание составит от 90 до 300 МРП (от 332 тыс. до 1,1 млн тенге).
А если это повлекло или могло повлечь полную потерю прочности и устойчивости (разрушение) здания, то штраф увеличится почти в три раза для физлиц (80 МРП, или 295 360 тенге) и почти в два раза для бизнеса (180-500 МРП, или от 664,5 тыс. до 1,84 млн тенге).
Разрешение на проведение определенных работ понадобится в следующих случаях:
Другими словами, если требуется вносить серьезные изменения, которые могут отразиться на несущей способности конструкции (например, перенос дверного проема), то необходимо получить разрешение у акимата (через портал egov.kz), экспертное заключение, проект и даже исходные материалы для работ.
А если такого влияния нет, то работы осуществляются на основании технического проекта, выполненного лицами, имеющими специальную лицензию. Получение решения акимата, проектирование и экспертиза проекта не требуются.
Однако перед проведением каких-либо работ желательно все же заранее проконсультироваться со специалистами, чтобы избежать нарушений и серьезных последствий.
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