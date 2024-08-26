Активы на миллиарды тенге вернулись в Казахстан: что с ними делают

Как сообщили LS в комитете по возврату активов, из 1,7 трлн тенге $732 млн являются средствами, перечисленными из-за рубежа (350,7 млрд тенге*).

Общий размер переданных Казахстану с начала года активов был равен 236 млрд тенге. В том числе денежные средства на 150,7 млрд тенге, имущество на 82 млрд тенге и земля на 3,6 млрд тенге.

В Антикоррупционной службе уточнили, что из Лихтенштейна было переведено 116,7 млрд тенге, Австрии – 36,8 млрд тенге, ОАЭ – 6,3 млрд тенге, Турции – 2,2 млрд тенге. При этом, по информации данного госоргана, за 2,5 года было возвращено 1,09 трлн тенге.

В свою очередь в комитете госимущества и приватизации сообщили LS, что на баланс Управляющей компании на 19 августа 2024 года принято 218 активов на 46,7 млрд тенге. Из них 196 ювелирных изделий. Также были приняты 22 прочих объекта. Это земельные участки, жилая и коммерческая недвижимость, производственная база, нежилые помещения, незавершенное строительство, доли участия в уставных капиталах юридических лиц, товарно-материальные ценности и основные средства недвижимости.

На торги же были направлены семь единиц недвижимости в Астане и Алматы. Были реализованы двухэтажный дом за 473,4 млн тенге (продан за начальную оценочную стоимость) и административное здание за 732,3 млн тенге (при начальной оценочной стоимости 663,4 млн тенге).

По остальному имуществу торги не состоялись из-за отсутствия участников. 4 сентября этого года планируется снова устроить электронные аукционы по четырем нежилым помещениям.

Из активов, которые находились за рубежом, были проданы авто, жилой дом и квартира на 2,2 млрд тенге.

В целом реализации подлежат 216 объектов балансовой стоимостью 45,5 млрд тенге.

В комитете отметили, что деньги, которые поступают на счет специального госфонда (контрольный счет наличности, открытый в министерстве финансов), расходуются на реализацию социальных и экономических проектов.

"Порядок отбора и определения критериев для финансирования за счет средств фонда определен правилами, утвержденными приказом министра национальной экономики от 20 сентября 2023 года", – уточнили в ведомстве.

Вместе с тем, по информации МНЭ, на данный момент на рассмотрение пока не поступали инициативы, на которые можно направить средства.

В апреле текущего года LS сообщал, что в результате работы правоохранительных и специальных органов, в том числе на средства от возвращенных ими активов, профинансировано строительство 82 школ на 46 тыс. учащихся на сумму 134 млрд тенге. Введено в эксплуатацию 37 школ на 24,8 тыс. детей, строительство еще 25 будет завершено до конца 2024 года (по данным министерства просвещения – прим. LS). На одном из возвращенных участков в Алматы планируется строительство нового детского сада, в котором будут обеспечены дошкольным образованием 240 детей.

*по курсу Нацбанка от 22 августа 2024 года

Справка

Активы, возвращенные в собственность государства, за исключением активов в денежной форме, принимаются в состав имущества Управляющей компании.

Активы, возвращенные в денежной форме, зачисляются напрямую в специальный государственный фонд.