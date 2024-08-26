Россия выдала Казахстану подозреваемую в особо крупном мошенничестве

Сотрудники Генеральной прокуратурой Казахстана экстрадировали из России очередную гражданку РК для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере. Об этом 26 августа 2024 года рассказали в пресс-службе надзорного органа, сообщает Zakon.kz.

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Из релиза следует, что с 2019 по 2022 годы подозреваемая, являясь работником филиала банка в Таразе, от имени клиентов банка оформляла на них кредиты.

"В дальнейшем злоумышленница, имея доступ к счетам клиентов банка, переводила кредитные средства на счета своих знакомых и затем обналичивала. В результате преступных действий клиентам банка причинен ущерб на сумму 60 млн тенге. После совершения преступления она скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск. В апреле текущего года фигурантка задержана на территории Краснодарского края, после чего по запросу Генеральной прокуратуры РК экстрадирована в Казахстан", – говорится в распространенном в понедельник сообщении.

В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Отметим, что в т.г. из России в Казахстан экстрадировано уже 11 лиц, разыскиваемых за совершение мошенничества, преступными действиями которых причинен ущерб более 350 потерпевшим на общую сумму около 7 млрд. тенге.