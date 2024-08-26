10 самых популярных автомобилей премиум-сегмента в Казахстане

По данным Казахстанского автомобильного союза (ҚАО), в 2023 году официальные продажи автомобилей в премиум-сегменте в натуральном выражении по сравнению с 2022 годом выросли на 44,4 % и достигли 7551 единицы. Рост в денежном выражении составил 50,3 % — по итогам 2023 года продажи премиальных авто достигли $776 171 303.

За предыдущие годы в премиальном сегменте, как и на рынке в целом, сформировался отложенный спрос, обусловленный дефицитом полупроводников, начавшимся во время пандемии, и нарушением логистических цепочек в результате войны в Украине. В прошлом году ситуация выровнялась, что отразилось на статистике продаж.

Продажи BMW, занимающего вторую строчку ренкинга, по сравнению с 2022 годом выросли на 34,3 %, Audi — более чем на 450 % (что позволило бренду из большой немецкой тройки подняться на третье место по количеству реализованных авто), Mercedes-Benz — на 77,7 % (2023 год бренд родом из Штутгарта завершил на четвертой строчке топ-10).

Осенью 2022 года было подписано дистрибьюторское соглашение между Jaguar Land Rover и компанией British Motors Kazakhstan (входит в состав «Астана Моторс»), что позволило наладить прямые поставки автомобилей. В результате продажи Land Rover, сократившиеся в 2022 году более чем на 75 %, в 2023-м выросли на 573 %. Экспансия китайских брендов в Казахстан отразилась и на премиальном сегменте. В ренкинге на 9-м и 10-м местах соответственно расположились Hongqi и ZEEKR. Оба бренда из Поднебесной только в прошлом году официально объявили о выходе на рынок РК, что не помешало им показать хороший результат. Ну а самым популярным брендом премиум-сегмента традиционно остается Lexus, на долю которого пришлось 47,1 % продаж в премиальном сегменте (3558 реализованных авто).

Продажи автомобилей премиум-сегмента в Казахстане в 2023 году (по данным ҚАО)

Топ-10 самых популярных премиум-моделей с большим отрывом возглавил Lexus RX. Аналитики ҚАО отдельным пунктом выделили гибриды Lexus RXH, рост продаж которых согласуется с мнением о том, что в сегменте автомобилей на новых источниках энергии подзаряжаемые гибриды будут востребованы больше, чем «чистые» электрокары.

Данные, на основе которых составлены ренкинги самых популярных брендов и моделей, предоставлены ҚАО и включают первичную регистрацию автомобилей категории B (до 3,5 тонны). Суммы в долларах США подсчитаны исходя из среднего курса Национального банка РК ($1 = 460,48 тенге за 2022 год и $1 = 456,31 тенге за 2023 год).

Lexus RX

Фото: архив пресс-службы

1. Lexus RX

Средняя цена: $73 358 Продажи в 2023 году: 2011 Доля рынка в 2023 году: 26,6 %

2023 год Lexus RX завершил в статусе безусловного лидера премиального сегмента. Платформа GA-K, на которой построен автомобиль, на 90 кг легче прежней и имеет более низкий центр тяжести. Многорычажная задняя подвеска обеспечивает улучшение ездовых характеристик и предотвращает вертикальную раскачку. Система круиз-контроля распознает транспортные средства впереди, направляет автомобиль по более естественной траектории в поворотах и предотвращает столкновение с автомобилем, который движется медленнее по соседней полосе. Цифровая система панорамного обзора облегчает вождение в ограниченных пространствах, а система безопасного выхода не позволяет пассажирам открыть дверь в случае движения транспорта, приближающегося сзади.

Lexus LX

Фото: архив пресс-службы

2. Lexus LX

Средняя цена: $147 598 Продажи в 2023 году: 993 Доля рынка в 2023 году: 13,5 %

Флагманский внедорожник Lexus оснащен двигателями с двойным турбонаддувом — бензиновым для LX 600 и дизельным для LX 500d. Кокпит внедорожника создан в концепции Tazuna, вдохновленной поводьями для верховой езды (tazuna по-японски). Большинство элементов управления сосредоточено по группам, чтобы не отвлекать водителя от дороги во время движения. Блокировка заднего межколесного, центрального и переднего дифференциалов обеспечивает надежное сцепление с дорогой и управляемость на разных типах покрытия. В стандартную комплектацию входит комплекс систем активной безопасности Lexus Safety System+. Четырехсекционные светодиодные фары оснащены системой автоматического затемнения зоны ослепления встречного авто с технологией Blade Scan AHS.

BMW X5

Фото: архив пресс-службы

3. BMW X5

Средняя цена: $86 997 Продажи в 2023 году: 474 Доля рынка в 2023 году: 6,3 %

Среднеразмерный кроссовер BMW в 2023 году вернулся в тройку самых продаваемых моделей премиальных авто. Решетка радиатора BMW Iconic Glow, динамичные светодиодные фары создают узнаваемость облика автомобиля. Пакет xOffroad обеспечивает оптимальную адаптацию к разным условиям благодаря наличию четырех внедорожных режимов. Ассистент вождения Professional предоставляет водителю дополнительную поддержку для повышения общей безопасности. BMW Live Cockpit Professional включает в себя проекционный дисплей, навигационную систему с использованием технологии дополненной реальности и множество других возможностей. Комфорт в поездке водителю обеспечивают удобные спортивные сиденья с поддержкой поясничного отдела. Как и передняя панель, они обшиты высококачественной искусственной кожей с декоративной строчкой.

Cadillac Escalade

Фото: архив пресс-службы

4. Cadillac Escalade

Средняя цена: $167 688 Продажи в 2023 году: 275 Доля рынка в 2023 году: 3,6 %

Флагманский внедорожник от Cadillac оснащен двигателем V8 объемом 6,2 л и мощностью 416 л. с., обеспечивающим ускорение до «сотни» за 6,6 секунды. Система Dynamic Fuel Management активно отключает до шести цилиндров одновременно в разных комбинациях, анализирует ситуацию и выбирает подходящий режим каждые 80 миллисекунд, что обеспечивает неуловимое переключение между режимами. Расположение альтернативного интерфейса для управления информационно-развлекательной системой рядом с селектором АКПП позволяет водителю управлять системой, не отвлекаясь от дороги. Объем багажного отделения составляет 722 л, а при сложенных сиденьях второго и третьего рядов — 3427 л. Новая система трехзонного климат-контроля позволяет находящимся в салоне пассажирам выбрать комфортную именно для них температуру.

Porsche Cayenne

Фото: © Виктор Бурдин

5. Porsche Cayenne

Средняя цена: $178 274 Продажи в 2023 году: 260 Доля рынка в 2023 году: 3,4 %

Спортивный кроссовер от Porsche, одинаково комфортно чувствующий себя на городских дорогах, гоночной трассе и бездорожье, по-прежнему входит в топ-5 казахстанского автомобильного премиума. Новый Cayenne GTS оснащен четырехлитровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, его мощность увеличена до 500 л. с., разгон до 100 км/ч выполняется за 4,7 сек., а с пакетом Sport Chrono — за 4,4 сек. У моделей Cayenne E-Hybrid с новым поколением аккумуляторов увеличен запас хода на электротяге. В базовую комплектацию включены матричные светодиодные передние фары, все модели Cayenne могут быть оснащены системами помощи водителю, повышающими комфорт вождения и улучшающими безопасность.

BMW X6

Фото: архив пресс-службы

6. BMW X6

Средняя цена: $94 258 Продажи в 2023 году: 243 Доля рынка в 2023 году: 3,2 %

Восьмицилиндровый двигатель Twin Power Turbo мощностью 530 л. с. обеспечивает спортивную динамику, а пакет xOffroad и восьмиступенчатая спортивная АКПП — максимальный комфорт при движении и оптимальную адаптацию к разным условиям. Ассистент вождения Professional предоставляет дополнительную поддержку водителю для повышения общей безопасности. Большой изогнутый дисплей BMW Curved Display и световая полоса выполняют роль многофункциональных органов управления, обеспечивая широкий спектр мультимедийных возможностей. На рычаге коробки передач, кнопке Start/Stop и контроллере iDrive используется хрустальная отделка, а за качество звука отвечает аудиосистема Bowers & Wilkins Diamond Surround.

Lexus RXH

Фото: архив пресс-службы

7. Lexus RXH

Средняя цена: $98 061 Продажи в 2023 году: 182 Доля рынка в 2023 году: 2,4 %

Наличие двух источников энергии позволяет автомобилю быть одновременно более мощным и экономичным. Гибридная система Lexus, объединяющая бензиновый и электрический двигатели, отслеживает условия езды и при необходимости координирует использование источников энергии в зависимости от того, нужно ли ускориться в плотном потоке или двигаться с постоянной скоростью по магистрали. Благодаря системе рекуперативного торможения автомобиль заряжается не только в процессе движения, но и при остановке и замедлении. Гибридные автомобили Lexus оснащены автоматической трансмиссией, они получили оценку «пять звезд» в рейтинге безопасности Euro NCAP.

Audi Q5

Фото: архив пресс-службы

8. Audi Q5

Средняя цена: $90 347 Продажи в 2023 году: 176 Доля рынка в 2023 году: 2,3 %

Кроссовер Audi впервые вошел в первую десятку премиальных моделей. Автомобиль оснащен двухлитровым двигателем мощностью 249 л. с., в стандартную комплектацию входит постоянный полный привод Quattro. Система Audi Drive Select позволяет водителю настраивать работу важнейших систем автомобиля в зависимости от дорожных условий и режима движения. Опциональные задние фонари на органических светодиодах дополнены датчиком приближения: все световые сегменты включаются автоматически, если другие участники движения приблизятся к неподвижно стоящему Q5 менее чем на два метра. Покупателям доступны такие опции, как автономный отопитель, функция массажа для передних сидений, фоновая подсветка.

Audi A6

Фото: архив пресс-службы

9. Audi A6

Средняя цена: $82 729 Продажи в 2023 году: 169 Доля рынка в 2023 году: 2,2 %

Седан бизнес-класса от Audi оснащен двухлитровым двигателем мощностью 190 л. с. Предлагаемые в качестве опций современные электронные ассистирующие системы обеспечивают высокий уровень комфорта и безопасности. Система динамического рулевого управления, включая управляемую заднюю подвеску, позволяет улучшить динамику и комфорт при движении на высокой скорости и во время парковки. Доступные в качестве опции светодиодные фары HD Matrix с динамическими указателями поворотов обеспечивают оптимальное освещение в любых условиях, не ослепляя водителей встречных авто, и визуально расширяют кузов автомобиля. Предлагаемые в качестве опции 20-дюймовые диски подчеркивают спортивный облик автомобиля, все шины имеют улучшенный акустический комфорт.

Lexus ES

Фото: архив пресс-службы

10. Lexus ES

Средняя цена: $59 994 Продажи в 2023 году: 157 Доля рынка в 2023 году: 2,1 %

Бензиновый 2,5-литровый двигатель Lexus ES создан на основе технологии быстрого сгорания топлива. Повышенная жесткость кузова, применение усовершенствованной технологии лазерной сварки, облегченных материалов позволило уменьшить вес автомобиля и улучшить его характеристики. Комплекс систем активной безопасности Lexus Safety System+ включает в себя инновационную систему предупреждения об угрозе фронтального столкновения, которая способна различать пешеходов ночью и велосипедистов в светлое время суток. Автомобиль оснащен десятью подушками безопасности для максимальной защиты водителя и пассажиров.