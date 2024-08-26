Голый мужчина посреди Тобыла удивил Сеть. ВИДЕО

В социальной сети TikTok стало вирусным видео, на котором мужчина сидит прямо на проезжей части в городе Тобыл. Инцидент вызвал бурные обсуждения среди пользователей и привлек внимание правоохранительных органов, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на « Наш Костанай ».

Фото: скриншот видео

Как сообщили в департаменте полиции региона, 41-летний житель Тобыла стал фигурантом административного производства по факту мелкого хулиганства. В ведомстве уточнили, что его действия нарушают общественный порядок и могут создать опасность для участников дорожного движения.

Окончательное решение по делу примет суд, где мужчине грозит административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Этот случай вновь подчеркивает важность соблюдения правил поведения в общественных местах и возможные последствия пренебрежения общественным порядком.