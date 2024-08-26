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26.08.2024, 12:24

Работники в Казахстане дешевле роботов

Новости Казахстана 0 255

Работники в Казахстане дешевле, чем промышленный робот. Об этом LS сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

В ведомстве оценили для LS влияние информационных технологий на работу казахстанцев и озвучили мнение экспертов, согласно которым будет расти спрос на квалифицированный труд.

При этом, согласно среднесрочному прогнозу, наиболее востребованными в цифровой сфере станут разработчики и специалисты по тестированию программного обеспечения, системные аналитики и др.

Помимо этого, потенциал роста специальностей есть в сфере креативных индустрий. Это графические и мультимедийные дизайнеры, включая компьютерные игры, иллюстраторы, инфограферы и др.

В то же время в Минтруда заверили, что в Казахстане пока не планируются массовые увольнения из-за развития автоматизированных систем.

Все дело в том, что, по данным Международного торгового центра, на сегодня стоимость одного промышленного робота начинается от $23,6 тыс. (от 11 млн тенге, согласно расчетам ведомства). Это сумма без учета расходов на содержание и обслуживание, которые ежегодно являются недешевыми. В результате окупаемость такой технологии занимает более долгий срок.

Тем временем средняя зарплата сотрудников, по данным Бюро национальной статистики, составляет 329 тыс. тенге. Расходы на содержание работника в год равны 3,9 млн тенге.

"С учетом более низкой стоимости труда в Казахстане в ближайшее время неблагоприятного сценария по широкомасштабной замене рабочих мест не наблюдается", – пояснили в министерстве.

В ведомстве добавили, что на данный момент нет четкого и однозначного понимания, как дальнейшее развитие искусственного интеллекта повлияет на рынок труда. В то же время в исследовании Массачусетского технологического института (MIT) утверждается, что заменить большинство рабочих мест одномоментно экономически невозможно.

Вместе с тем внедрение новых технологий практически всегда приводит к появлению новых профессий. Например, в 2018 году 60% работников имели профессии, которых не существовало в 1940 году. Более 85% роста занятости за последние 80 лет объясняется созданием новых рабочих мест на основе технологий, уточняют в министерстве.

При этом, как заверили в ведомстве, в Казахстане активно реализуются меры содействия на рынке труда, чтобы вовлекать человеческий капитал в экономическую деятельность. В том числе в стране помогают повышать квалификацию специалистов.

Между тем за полгода работодатели уволили более 100 тыс. казахстанцев. В то же время в стране из-за резкого наплыва молодежи на рынок труда ожидают серьезный дефицит рабочих мест.

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