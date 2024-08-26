Без вины виноватые: АО «Каспий Нефть» воззвало к справедливости

Накануне 125-летия со дня добычи первой казахстанской нефти компания АО «Каспий нефть» организовало пресс-тур на месторождение Айранколь, разрабатываемое с 1979 года. Более 40 представителей медиасообщества своими глазами увидели, как добывается нефть в Жылыойском районе. Также они узнали, каким образом компания оказалась в заложниках незаконной практики взимания штрафов, передает azh.kz

Фото с сайта azh.kz

Вахтовый городок

Вахтовый городок Айранколя – это зеленый оазис в самом сердце Прикаспийской низменности Жылыойского района, в 40 км западнее от города Кульсары.



Компания придаёт большое значение материальным и социально бытовым условиям работников.

Представители медиасообщества – журналисты местных, региональных СМИ и блогеры стали гостями городка, который является местом жилья и отдыха для 219 работников АО «Каспий Нефть». Здесь находятся корпусы общежитий, баня, спортивный комплекс, медпункт, прачечная, столовая с вкусной домашней едой и гостиный зал с необходимой для досуга мебелью и техникой. Как уже упоминалось, все строения буквально утопают в зелени деревьев, кустарников и газона.

Со слов заместителя генерального директора по производству Альнура ШАМШИЕВА, в 2019-2022 годы в Айранколе была проведена масштабная модернизация производственных объектов и улучшения социально-бытовых условий работников. Последние, несмотря на двухнедельную вахту вдали от дома, действительно довольны: они обеспечены внушительным соцпакетом, который предусматривает не только бесплатное обучение и повышение квалификации, но и ежегодный отдых детей работников в оздоровительных лагерях, а при выходе в отпуск и на пенсию – материальной поддержкой.

Социальные программы, реализуемые в 2024 году АО «Каспий Нефть», составили в общей сумме более 730 млн тенге. АО выделило средства на приобретение и монтаж новой системы отопления 85 квартир для малоимущих семей г. Кульсары. Также был куплен дом для матери-инвалида 1 группы и юрта для Жылыойского филиала Общества инвалидов. На счету компании строительство дамбы в селе Алмалы и создание учебного полигона и цифровой аудитории на базе АО «КБТУ». Спонсорская и благотворительная поддержка АО «Каспий Нефть» в период с 2020 по 2023 год составила более 1 млрд тенге.

Автоматизация: от скважины до уровня бэк-офиса

К удивлению представителей СМИ, привычные станки-качалки нефти на месторождении Айранколь не используются.

Вместо них нефть добывают «умные» качалки – высокотехнологичные установки электроцентробежного насоса, подключенные к телеметрии, то есть с возможностью мониторинга и удаленного управления всех параметров. Такие качалки способны добывать нефть на глубине более полутора тысячи километров.

Вместо привычных качалок нефть добывают современные установки электроцентробежного насоса.

Отдельно стоит упомянуть об информационно-аналитическом центре компании. Для любителей инновационных технологий это просто песня – экраны на всю стену, пульты, компьютеры – все производственные процессы добычи нефти отражаются и управляются в онлайн-режиме.

К слову, «Каспий Нефть» является одной из самых передовых компаний в плане внедрения новых технологий. Впервые в Казахстане на предприятиях подобного профиля был реализован уникальный интеллектуальный проект "Smart Field Айранколь".

Центр оперативного управления месторождением Айранколь, «Каспий нефть».

Проект оцифровал все стадии производства в режиме реального времени. Это также обеспечило полную автоматизацию всех процессов – от скважины до уровня бэк-офиса. К слову, в 2022 году компания победила в номинации "Лучшее цифровое решение" за разработку и внедрение комплексной информационной системы цифрового месторождения.

«Для реализации проекта Smart Field были привлечены крупные международные вендоры, такие как Honeywell International и Schlumberger, также местные компании для построения ERP-системы – AppStream и IQ-Solutions. В итоге благодаря совершенствованию операционной деятельности нам удалось увеличить добычу нефти более чем на 10%, а также удержать полку нефтедобычи и продлить ее еще на 6 лет. При этом операционные затраты снизились на 30%», – говорит А. Шамшиев.

Для одного из старейших месторождений это действительно значительное событие. Ведь еще на старте проекта Айранколь находился на стадии завершающей разработки.

СПРАВКА

АО «Каспий Нефть» – казахстанская компания, занимающаяся разработкой многопластового нефтегазового месторождения Айранколь на территории Жылыойского района Атырауской области. Компания разрабатывает месторождение согласно контракту на недропользование, заключенному в 2004 году на 25 лет. АО активно инвестирует в современные технологии для повышения эффективности добычи и снижения экологического воздействия. С 2016 года было направлено 59,7 млрд тенге на работы по увеличению запасов и добычи нефти, а также обустройство месторождения Айранколь. Действует стратегия развития, предусматривающая внедрение зеленых технологий в соответствии с мировыми стандартами ESG.

Кроме того, АО «Каспий Нефть» входит в десятку недропользователей страны по объему добычи нефти и является 20-м крупнейшим налогоплательщиком страны среди всех компаний по результатам 2022 года. За последние 10 лет в развитие производства было вложено 69 млрд тенге и выплачен 551 млрд тенге налоговых отчислений. Компания является вторым крупным налогоплательщиком среди недропользователей Республики Казахстан по показателю «уплаченные налоги на 1 тонну добытой нефти» (первое место – «Тенгизшевройл», третье – «Карачаганак Петролиум Оперейтинг»). При этом 50% добытой нефти АО «Каспий Нефть» поставляет на АНПЗ.

Без вины виноватые

Отдельным блоком для откровенного диалога с журналистами стало привлечение АО «Каспий нефть» к ответственности по ст. 328 Кодекса об административных правонарушениях.

Напомним, в начале августа прокуратура Атырауской области сообщила, что АО не получило лимита накопления на более чем 4 500 тонн опасных отходов, образовавшихся в 2021–2022 годах в результате бурения и эксплуатации месторождения. Департамент экологии Атырауской области на основании представления Природоохранной прокуратуры обвинил АО в накоплении отходов без разрешения. Согласно решению суда, компания выплатила в Национальный фонд государства штраф в размере более 13 млрд тенге. Это является самым большим экоштрафом в последние годы.

Помимо круглой «нефтяной» даты основанием для пресс-тура стало желание компании разъяснить общественности свою позицию по вменяемому обвинению. Представителей медиасообщества пригласили на месторождение, чтобы они своими глазами убедились, что хранения 4 500 тонн нефтешламов на Айранколе не только не было, но и само по себе невозможно, так как весь технологический процесс вообще исключает хранение отходов. А это, на минутку, именно то, в чем изначально обвинили компанию.

Автобус с журналистами исколесил всю территорию месторождения, останавливался у скважин, качалок и прочих производственных объектов. Затем журналисты еще раз убедились, что отходов на Айранколе нет уже посредством камер и в целом комплексной информационной системы цифрового месторождения, действующей в режиме реального времени.

Начальник отдела по правовому анализу АО «Каспий Нефть» Жанна МУСИНА:

- Процесс бурения происходит в замкнутой циркуляционной системе и буровые отходы сразу вывозятся с территории месторождения. Затем они передаются в специализированное предприятие, где утилизация проводится на отведенных территориях, разрешенных государством.

К слову, представителям СМИ показали весь процесс от добычи до отправки нефти буквально на пальцах. И сотрудники надзорных органов тоже могли бы ознакомиться с технологией, прежде чем строить обвинения лишь на отчетных данных, предоставленных компанией.

«Суд первой инстанции оставил решение уполномоченных органов в силе. Суд апелляционной инстанции, поняв, что предъявляемые обвинения и вменяемая статья не сходятся, переквалифицировал правонарушения и вменил нам уже превышение лимитов накопления», – продолжает Ж. Мусина.

Как выяснилось, ранее по действующему Экологическому кодексу не существовало понятия «лимиты накопления отходов». Было понятие «объемы отходов», но нормативов на них не было, так как отходы в течение шести месяцев должны были передаваться в специальные организации на утилизацию.

«Да, отходы есть, но это не значит, что они копились на месторождении. Получается, государственные органы без доказательств, без факта обнаружения, без подтверждающих документов предъявили нам обвинение в том, что мы их накопили, – говорит Ж. Мусина. – Уже в суде произошло искажение закона, который интерпретировался намеренно неверно для достижения определенных целей… Если такая практика со стороны прокуратуры и департамента экологии продолжится, то такая же участь ожидает всех недропользователей, которые после 01.07.2021 года продолжали свою деятельность по экологическим разрешениям, полученным до 01.07.2021 года, где не устанавливались лимиты на накопление отходов. «Каспий нефть» – первая компания, которой предъявили обвинение».

На данный момент АО все же выплатило штраф, поскольку решение суда вступило в законную силу. Однако эта история еще не закончена, так как компания планирует оспорить это решение в Верховном суде. Недропользователю оказывает содействие нацпалата «Атамекен». По убеждению управляющего директора нефтегазового сектора и экологии НПП Муратбека МАХАНОВА, АО «Каспий Нефть» было оштрафовано незаконно.

Накануне празднования Дня работников нефтегазового комплекса такие грубые нарушение действующего законодательства, Конституции, права нефтедобывающей компании за защиту и правосудие можно расценивать как событие, которое разрушает все усилия Казахстана в развитии нефтегазовой отрасли. Можно уже предположить заранее, что создавшаяся ситуация значительно ухудшит инвестиционный климат в глазах местных и иностранных инвесторов.