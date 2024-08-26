В Казахстане ввели новый мораторий

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Информация о введении моратория появилась на портале эталонного контрольного банка нормативных правовых актов.

"Правительство Республики Казахстан постановляет: ввести до 31 декабря 2026 года мораторий на создание субъектов квазигосударственного сектора", - говорится в документе.

Исключением станут случаи, когда:

необходимо будет создать компанию, чтобы обеспечить исполнение закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов";

в особых случаях по прямым поручениям Президента Казахстана.

Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания в целях исполнения указа Президента "О мерах по либерализации экономики". В пресс-службе правительства корреспонденту Tengrinews.kz подтвердили, что постановление уже подписано. Мораторий будет действовать до конца 2026 года.

Напомним: 10 мая Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по либерализации экономики". Документ разработан в рамках исполнения поручения Главы государства, данного на расширенном заседании правительства 7 февраля 2024 года, и направлен на обеспечение свободы предпринимательства через развитие конкуренции, сокращение государственного участия в экономике, снижене издержек бизнеса.