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26.08.2024, 14:12

"Мы теряем здоровых детей": пугающую статистику по детской смертности озвучили в Минздраве

Новости Казахстана 0 324

Директор Департамента охраны здоровья матери и ребенка Минздрава Магрипа Ембергенова на брифинге в СЦК рассказала, почему чаще всего травмируются дети, передает корреспондент NUR.KZ.

Иллюстративное фото: AgFang / Getty Images
Иллюстративное фото: AgFang / Getty Images
В Минздраве серьезно обеспокоены ситуацией по детскому травматизму в стране.

Казахстане ежегодно регистрируется до 200 тысяч несчастных случаев и травм среди детей, и в 1,2% дети становятся инвалидами на всю жизнь. 70% случаев травматизма происходят в домашних условиях. 20% детей умирают в результате травм, несовместимых с жизнью. И мы теряем их не по причине заболевания, это гибель здоровых детей", - сказала Магрипа Ембергенова.

Так, ведущими причинами смерти среди детей являются:

  • ДТП;
  • утопление;
  • отравление;
  • падение с высоты, в том числе с окон;
  • термические повреждения.

"В последнее время большое распространение получило использование электросамокатов, что сказалось на увеличении числа детей, пострадавших в ДТП. Случаи выпадения с высоты растут ежегодно. За три последние года отмечаем рост в 1,6 раза. Количество летальных случаев также из года в год не уменьшается. Каждый случай вызывает широкий общественный резонанс, так как падению подвержены маленькие дети", - заявила спикер.

Отмечается, что 80% трагедий с детьми происходят по вине родителей: взрослые оставляют детей одних дома, в авто не пристегивают их, не используют детские кресла, не присматривают за ними на водоемах и других потенциально опасных местах.

Напомним, в марте этого года в одном из торгово-развлекательных центров Актау семилетняя девочка лишилась части пальца.

Осенью прошлого года в Экибастузе от термического ожога умерла трехлетняя девочка. По информации медиков, вызов к ним поступил ночью, при этом ребенок пострадал днем.

В начале августа в Темиртау ребенок 2011 года рождения выпала из окна четвертого этажа в Темиртау. В этот момент рядом никого из взрослых не было. Девочку госпитализировали.

В июле в Алматы маленький мальчик выпал из окна 13-го этажа и погиб. Полиция начала расследование по факту смерти.

Зимой этого года сообщалось, что в Алматинской области ребенок с ВИЧ-инфекцией впал в кому и скончался в больнице. Его родители отказывались от приема антиретровирусных препаратов сами и не давали их ребенку.

Летом недалеко от села Мерген в Западно-Казахстанской области утонули три несовершеннолетние девочки. Их искали порядка 70 человек.

Ранее в МВД озвучили тревожную статистику о гибели детей на водоемах. И чаще всего, по данным спасателей, несчастные случаи происходят в выходные дни.

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