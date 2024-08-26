Должникам разрешат выезжать за границу из Казахстана: названы условия

В Казахстане должникам при определенных обстоятельствах разрешат выезжать за границу. Новую норму разъяснили в Комитете госдоходов Министерства финансов, передает Tengri Travel .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

19 июня 2024 года подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, совершенствования регулирования финансового рынка и исполнительного производства".

"Введение в действие поправок позволит применить процедуру восстановления платежеспособности даже при отсутствии просрочки по обязательствам и отсутствии имущества, но при наличии стабильного дохода. Кроме того, исключен запрет на выезд должника после утверждения плана восстановления платежеспособности", - сообщили в КГД.

Также изменения коснулись обязанности по урегулированию долга до обращения за применением процедур банкротства. Теперь, если срок отсутствия платежей составляет более 12 месяцев, проведение урегулирования долга не требуется.

Указанные поправки вводятся в действие с 20 августа текущего года, отметили в КГД.