Адвокат Турарова рассказал о связях боксера с обвинившей его девушкой

Жанкош Тураров. Фото ©Турара Казангапова

По словам адвоката боксера, Жанкош действительно был знаком с девушкой в сети.

"Я могу сказать, что данные лица знакомы через социальные сети. В интернете они переписывались. Но какая переписка была, я не знаю. Я не могу сейчас вам раскрыть какие-либо сведения из материалов уголовного дела, потому что мы подписали документ о неразглашении сведений", - сказал адвокат на созванной пресс-конференции Алматы.

Он также опроверг сведения о том, что со стороны Турарова девушке предлагали деньги, чтобы она забрала заявление из органов.

"Мы рассматриваем сейчас несколько версий: одна из них - это болезнь или отклонения психического характера, второе - это хайп, (желание - прим.) быть узнаваемой, либо это чей-то то заказ. Либо другие факторы, которые я не могу сейчас разглашать", - заявил адвокат Самат Мамутов.

Самого Жанкоша на пресс-конференции не было. По словам представителей боксера, сейчас он готовится к бою, который состоится 28 сентября в Алматы. Однако адвокат заявил, что Жанкош полностью опровергает все обвинения девушки и считает себя невиновным. Он попросил журналистов дождаться итогов расследования.

Он также добавил, что Жанкош Тураров намерен защищать свое имя, честь и достоинство. В случае клеветы со стороны девушки они обещали привлечь ее к ответственности.

Ранее стало известно, что девушка 1996 года рождения обратилась в полицию Ауэзовского района Алматы с заявлением об изнасиловании, в котором обвинила известного казахстанского боксера Жанкоша Турарова.

Как сообщили в департаменте полиции Алматы, управлением полиции Ауэзовского района возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время идет расследование.

Жанкош Тураров - чемпион мира по боксу по версии IBO World в первом полусреднем весе. Отметим, что Тураров выступает на профессиональном ринге с 2009 года. Провел 28 боев без поражений, из которых в 20 победил нокаутом. Женат, имеет детей.

28 сентября у Жанкоша Турарова состоится бой, защита чемпионского титула IBO и пояса WBА Сold.

Ранее титулованный боксер отреагировал на скандальную ситуацию, заявив, что его оклеветали.