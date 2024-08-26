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26.08.2024, 17:06

Врачи зарабатывают 900 тысяч тенге: медик озвучила реальные размеры зарплат

Новости Казахстана 0 1 511

В последнее время в соцсетях активно обсуждается тема заработной платы медицинских работников в Казахстане. Поводом для этого стал брифинг министерства здравоохранения в СЦК, на котором руководитель управления здравоохранения Астаны заявила, что оклад медицинских работников составляет 390,000 тенге, а с учетом ночных смен и переработок доход может достигать 800-900 тысяч тенге, передает ИА «NewTimes.kz».

Фото: скриншот видео
Фото: скриншот видео

Эти цифры вызвали удивление и возмущение у медицинских работников, особенно среди тех, кто давно трудится в этой сфере. Один из медиков решила высказать свою точку зрения на ситуацию в TikTok, опровергнув официальные заявления.

В видео, которое стало вирусным в соцсетях, медик рассказала о реальной зарплате, которую она получает за свою работу.

«В последнее время мне все чаще попадаются видео о зарплатах медиков в Казахстане, и я, честно говоря, удивлена тем цифрам, которые озвучиваются», — поделилась она.

По ее словам, реальность существенно отличается от официальных данных.

Медик пояснила, что за девять лет работы ее оклад составляет всего 146 тысяч тенге, а с учетом всех переработок и дополнительных смен, которые требуют огромных усилий и лишают свободного времени, ее доход достигает максимум 240-270 тысяч тенге. Она также отметила, что если брать больничный, то заработная плата значительно снижается.

«Я вообще в шоке, потому что раньше говорили хотя бы о 200,000 тенге, хотя и тогда мы не получали таких сумм. Сейчас же разрыв между официальными заявлениями и реальностью настолько велик, что становится обидно за всех медиков», — подчеркнула она.

В завершение своего видео медик предложила коллегам устроить флешмоб или начать публиковать свои реальные зарплаты, чтобы привлечь внимание общественности и властей к проблемам медиков. Она выразила надежду на то, что такие действия смогут повлиять на ситуацию и обратить внимание на несоответствие между озвучиваемыми цифрами и реальной заработной платой медицинских работников в Казахстане.

Напомним, Минздрав заявил врачи стационаров в Астане получают в месяц 800-900 тысяч тенге.

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