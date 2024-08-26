Скандальное видео с сыном Даулета Турлыханова: наказаны сотрудники КУИС

Сотрудников службы пробации Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД наказали за то, что сына депутата Даулета Турлыханова - Нурасыла Болата - вовремя не поставили на пробационный учет, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Кадр из видео

На брифинге МВД главу КУИС Тенизжана Джанибекова спросили, почему Нурасыла Болата, которого приговорили к ограничению свободы в мае этого года, взяли на пробационный контроль только 14 августа.

Председатель комитета подчеркнул, что после поступления приговора в службу пробации осужденного ставят на учет в тот же день.

"По данному факту мы ранее давали официальный комментарий, говорили, что приговор принят к исполнению 14 августа. Тем не менее за допущенное процессуальное нарушение ряд виновных лиц привлечен к дисциплинарной ответственности", - ответил Тенизжан Джанибеков.

Напомним, в ночь на 11 февраля 2023 года в Алматы Нурасыл Болат избил супругов-адвокатов Чернова и Дмитриевич. Позже выяснилось, что сын Турлыханова является рядовым срочной службы и его вообще не должно было быть в месте, где он избил юристов, так как он в это время должен был служить в армии в Отаре.

Дело в отношении Нурасыла Болата было рассмотрено военным судом по пунктам 1 и 5 части 2 статьи 107 Уголовного кодекса "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести двум лицам из хулиганских побуждений".

9 октября суд признал Болата виновным в совершении вменяемого ему преступления и назначил наказание в виде штрафа на сумму один миллион 700 тысяч тенге.

14 мая 2024 года Верховный суд, рассмотрев дело в кассации, изменил приговор для Нурасыла Болата. Он получил два года ограничения свободы, а сумма компенсации была увеличена.

В августе в сети появились видео, на которых Болат гуляет по городу, хотя в это время он должен был находиться дома на пробационном контроле. КУИС начал служебную проверку. Также ситуацию разъяснили в Военном суде.