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26.08.2024, 18:04

Осталось 3 недели: налоговики предупредили миллион казахстанцев

Новости Казахстана 0 598

Комитет государственных доходов напомнил, что срок представления декларации для руководителей, учредителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также их супругов истекает 15 сентября 2024 года. 40 процентов из числа обязанных сдать декларацию этого не сделали, передает Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

"В 2024 году декларацию обязаны представить 2,4 миллиона физических лиц. С начала текущего года декларацию представили 1,4 миллиона человек, или 60 процентов от общего количества декларантов", - говорится в сообщении.

99,9 процента деклараций представлены в электронном виде через электронные сервисы: кабинет налогоплательщика (cabinet.salyk.kz), портал egov.kz, мобильные приложения е-Salyq Azamat, eGov mobile, приложения банков.

По данным налоговиков, наилучшую активность по представлению деклараций проявили жители Туркестанской области и области Улытау.

С 1 января 2024 года все руководители, учредители (участники) юридических лиц и индивидуальные предприниматели, а также их супруги начали представлять декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) в рамках третьего этапа всеобщего декларирования.

Декларация предназначена для отражения информации о наличии активов и обязательств в Казахстане и за его пределами по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году представления декларации. От представления декларации освобождены нерезиденты, учредители (участники) некоммерческих организаций и акционеры.

Срок представления декларации истекает 15 сентября 2024 года. Казахстанцев просят сделать это заранее во избежание несвоевременного исполнения налогового обязательства. Декларация представляется по месту жительства (прописки).

Декларация по форме 250: как, когда и где сдавать

В Казахстане продолжается всеобщее декларирование. Его цель - борьба с коррупцией, расширение налоговой базы и увеличение бюджетных поступлений.

Первый этап стартовал 1 января 2021 года: декларации начали сдавать лица, занимающие ответственную должность в госструктурах, и их супруги.

На втором этапе - с 1 января 2023 года - бюджетники, госслужащие и работники квазигоскомпаний вместе с супругами.

Третий этап всеобщего декларирования начался 1 января 2024 года - в этом году очередь сдавать декларацию по форме 250 пришла для:

  • бизнесменов - руководителей, учредителей и участников юрлиц вместе с супругами;
  • ИП и их супругов;
  • требование распространяется также на бездействующие и приостановленные лица.

На последнем этапе - со следующего года - декларации сдадут все остальные казахстанцы.

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