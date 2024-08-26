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26.08.2024, 18:39

Нацбанк РК выпускает в обращение новые коллекционные монеты

Новости Казахстана 0 313

Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты «Raqymjan Qoshqarbaev. 100 Jyl» и «Kemel Aqyshev. 100 Jyl» из серии «Выдающиеся события и люди». Об этом 26 августа сообщила пресс-служба НБК. Реализация монет будет осуществляться через интернет-магазин Нацбанка с 28 августа 2024 года, передает forbes.kz

Фото: © unsplash.com/Pawel Czerwinski
Фото: © unsplash.com/Pawel Czerwinski

«Raqymjan Qoshqarbaev. 100 Jyl»

«Raqymjan Qoshqarbaev. 100 Jyl» Фото: НБК

О коллекционных монетах «Raqymjan Qoshqarbaev. 100 Jyl»

В 2024 году исполняется 100 лет со дня рождения Рахимжана Кошкарбаева — Народного Героя Казахстана, участника Великой Отечественной войны.

Рахимжан Кошкарбаев стал одним из первых солдат Красной Армии, водрузившим 30 апреля 1945 года красное знамя на здании Рейхстага во время штурма Берлина.

Монеты изготовлены из сплава мельхиор (МН 25), массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 5000 (пять тысяч) штук.

«Kemel Aqyshev. 100 Jyl»

«Kemel Aqyshev. 100 Jyl» Фото: НБК

О коллекционных монетах «Kemel Aqyshev. 100 Jyl»

В 2024 году исполнилось 100 лет со дня рождения Кемаля Акишева — известного археолога и ученого. Именно под его руководством был найден «Золотой человек» при проведении археологических раскопок Иссыкского кургана близ города Алматы.

Монеты изготовлены из сплава мельхиор (МН 25), массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 5000 (пять тысяч) штук.

Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны. Монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

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