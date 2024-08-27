Прямые авиаресы в США: в Казахстан прибыли аудиторы FAA

В Казахстан прибыли представители Федеральной авиационной администрации США (FAA) с обзорной миссией для открытия прямых рейсов в США в конце 2025 года, сообщает Zakon.kz.

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Об этом 26 августа сообщили в Комитете гражданской авиации Казахстана.

"Комитет гражданской авиации Министерства транспорта РК, Авиационная администрация Казахстана, совместно посольством РК в США и посольством США в РК продолжают планомерную работу по открытию прямого авиасообщения между Казахстаном и США. В рамках данной работы в период с 26 по 30 августа 2024 года проводится технический обзор Международной оценки по безопасности полетов (IASA) FAA для оценки деятельности авиационных властей РК по обеспечению эффективного надзора за безопасностью полетов в стране. Прибытию специалистов FAA в Казахстан предшествовала тесная работа авиационных властей РК с Посольством РК в США, Посольством США в Казахстане и FAA", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе визита экспертов из США состоялась встреча вице-министра транспорта РК Талгата Ластаева и генерального директора Авиационной администрации Казахстана Каталина Раду с делегацией Федеральной авиационной администрации США.

"Специалисты FAA проведут всесторонний анализ текущего состояния системы гражданской авиации Казахстана и предоставят рекомендации по дальнейшему повышению уровня обеспечения безопасности полетов и соответствия международным стандартам. В ходе визита аудиторами FAA будет оценена комплексность авиационной индустрии Казахстана и система надзора за безопасностью полетов. В рамках обзора также запланирован технический визит в авиакомпанию Air Astana", – подчеркнули в КГА.

В ведомстве также добавили, что поставка в Казахстан воздушных судов типа Boeing-787 Dreamliner ожидается в 2025 году.

"После успешного прохождения аудита FAA Казахстаном и прибытия дальнемагистральных авиалайнеров состоится открытие прямых рейсов из Казахстана в США. Авиационные власти Казахстана продолжат активное взаимодействие с FAA США по вопросам повышения уровня обеспечения безопасности полетов и открытия прямого авиасообщения между странами", – заключили в КГА.