7-летнего мальчика насмерть засыпало грунтом в Рудном на месте прокладки труб

«Во время происшествия рабочих подрядной организации на месте не было. Тело мальчика извлекли спасатели ДЧС», - прокомментировали в ДП.

К сожалению, мальчик погиб.

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело за нарушение правил или требований нормативов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

«Проводится проверка, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение», - уточнили стражи порядка.

Ход расследования взят на особый контроль руководства департамента полиции Костанайской области.

Иную информацию не сообщили, ссылаясь на тайну следствия.