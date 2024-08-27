7-летнего мальчика насмерть засыпало грунтом в Рудном на месте прокладки труб

26 августа в Рудном по улице 50 лет Октября около дома в выкопанной траншее для прокладки труб на 7-летнего мальчика обвалился грунт. Некоторые детали сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, передает ИА «NewTimes.kz».
«Во время происшествия рабочих подрядной организации на месте не было. Тело мальчика извлекли спасатели ДЧС», - прокомментировали в ДП.
К сожалению, мальчик погиб.
По данному факту полицией возбуждено уголовное дело за нарушение правил или требований нормативов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
«Проводится проверка, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение», - уточнили стражи порядка.
Ход расследования взят на особый контроль руководства департамента полиции Костанайской области.
Иную информацию не сообщили, ссылаясь на тайну следствия.
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