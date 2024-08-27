“Четыре трупа“. Еще одна страшная авария случилась на актюбинской трассе, где погибли 12 человек

В понедельник, 26 августа, на автодороге Самара-Шымкент в районе поселка имени Алии Молдагуловой Хобдинского района произошло столкновение грузовой автомашины Mersedes и Volkswagen-Polo, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Кадры из видео с места ДТП

В результате ДТП четыре пассажира легковушки погибли на месте происшествия, водитель и ребенок доставлены в медицинское учреждение.

Департаментом полиции по факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование.

Напомним, ранее на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области за короткий срок произошло три смертельных ДТП. Все фактически одинаковые: столкнулись фуры и легковые. В итоге погибло 12 человек. Среди них дети, которые должны были принять участие в футбольном турнире.