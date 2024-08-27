Предложили половину зарплаты в конверте: какие риски это несет для казахстанцев

Казахстанцам могут предложить большой оклад, но часть его выплачивать наличными. Это может показаться выгодным, но на деле возникают риски снижения пенсии и пособий. Об этом читайте на NUR.KZ.
Заработная плата является основным источником доходов для большинства казахстанцев. Поэтому для граждан очень важно добиваться повышения оклада.
Однако иногда работодатели могут предлагать соискателям якобы выгодное условие: одна часть зарплаты (обычно половина) выплачивается официально, а другая выдается лично на руки в обход всех удержаний и налогов.
Может показаться, что это в результате позволит заработать больше денег самим работникам. Однако риски для них также возрастут, а работодатель преследует лишь свои цели.
Ранее глава Министерства труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова отметила, что в Казахстане есть проблема с выдачей зарплат в конвертах.
В основном к подобным действиям предприниматели могут прибегать из-за желания сократить свои издержки в виде различных отчислений и налогов, уплачиваемых из своих доходов.
То есть преследуются личные интересы компании, а работники в это время могут оказаться в сложном положении.
От суммы официального оклада, указываемого в трудовом договоре, зависят размеры таких выплат, как:
Другими словами, в случае возникновения сложных ситуаций (например, потеря работы или ухудшение здоровья) казахстанцы, которые получали часть зарплаты в конверте, могут столкнуться с низкими размерами социальных выплат.
И даже будущая пенсия может оказаться меньше, чем могла бы быть в случае прозрачного трудоустройства.
Именно поэтому казахстанцам важно регулярно проверять, производит ли работодатель все отчисления с зарплаты. А в случае предложения оформить лишь половину оклада важно задуматься о сопутствующих рисках.
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