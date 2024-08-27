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27.08.2024, 07:50

Оспа обезьян: Главный санврач Казахстана подписал постановление

Новости Казахстана 0 1 144

Астана. 26 августа. КазТАГ — Исполняющий обязанности главного государственного санитарного врача Казахстана Садвакасов подписал постановление «О проведении санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения оспы обезьян в Республику Казахстан», передает корреспондент агентства. 

Фото: Reuters
Фото: Reuters

«В целях предупреждения завоза и распространения оспы обезьян среди населения Республики Казахстан, в соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 38, пунктами 1, 3 статьи 102 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», постановляю», - говорится в копии постановления, которая имеется в распоряжении редакции КазТАГ

Постановление вступит в силу 28 августа.

Минздрав и главный санитарный врач дали ряд указаний государственным органам в целях предупреждения завоза и распространения оспы обезьян среди населения Казахстана, в их числе акиматы, управления здравоохранения, министерства и другие.

Акиматы отвечают за готовность инфекционных стационаров на случай завоза больных, диагностику, транспортировку, учет больных, за наличие в организациях здравоохранения неснижаемого запаса средств индивидуальной защиты, лекарственных и дезинфекционных средств.

Национальному центру экспертизы, Национальному центру общественного здравоохранения и Национальному научному центру особо опасных инфекций имени М. Айкимбаева поручено подготовить лаборатории и необходимый запас ПЦР тест-систем для диагностики оспы обезьян. Лаборатории должны быть готовы к приему проб и исследованиям.

Они будут оповещать минздрав о случаях с положительным результатом в установленном порядке, как при особо опасной инфекции.

Департаментам санитарно-эпидемиологического контроля областей Астаны, Алматы, Шымкента совместно с филиалами НЦЭ, противочумными станциями и управлениями здравоохранения областей, городов Астаны, Алматы, Шымкента обязаны провести учения по готовности к реагированию на случай завоза оспы обезьян, а также заняться дезинфекционными мероприятиями в очагах больных оспой обезьян.

Согласно постановлению, НЦОЗ обеспечит:

1) ежедневный мониторинг эпидемиологической ситуации по оспе обезьян в странах мира;

2) оказание методологической помощи специалистам организаций здравоохранения и лабораторий (независимо от форм собственности) по вопросам забора и транспортировки материала от больного (с подозрением на заболевание) оспой обезьян в соответствии с международными рекомендациями (ВОЗ, Центры по контролю и профилактике заболеваний США, CDC);

3) постоянное взаимодействие с ВОЗ (24 часа 7 дней в неделю) через контактный пункт ВОЗ.

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