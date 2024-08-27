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27.08.2024, 08:37

Что делать, если банкомат принял купюры казахстанцев, но не зачислил их на счет

Новости Казахстана 0 380

Деньги, внесенные в банкомат или терминал, могут не зачислить из-за технических ошибок. Тогда нужно сразу обратиться в банк. А если деньги не хотят вернуть, то – в госорганы, сообщает NUR.KZ.

Иллюстративное фото: RapidEye/Getty images
Иллюстративное фото: RapidEye/Getty images

Банкоматы и терминалы являются устройствами, которые позволяют снять или внести деньги на свой счет (карточку).

Некоторые из них имеют лишь функцию выдачи или могут только принимать деньги. Мы уже рассказывали о том, что делать в случае невыдачи полной суммы устройством. Теперь рассмотрим действия, если из-за технической ошибки не были учтены внесенные купюры.

Что нужно сделать в первую очередь

Если при внесении денег в банкомат или терминал они не поступили на указанный счет (или сумма не отобразилась на экране, хотя купюра была принята), то важно незамедлительно обратиться в службу поддержки банка, которому принадлежит данное устройство.

При этом сделать это необходимо, не отходя от него, даже если образовалась очередь.

Далее нужно действовать согласно инструкциям оператора службы поддержки банка:

  • либо оставить онлайн-заявку на возврат средств;
  • либо написать заявление в ближайшем отделении.

Обычно обработка таких запросов занимает от 5 до 15 рабочих дней.

К сожалению, не всегда банки выявляют "лишние" купюры в банкомате или терминале, из-за чего могут отказать в возврате денег клиента. В этом случае необходимо принять соответствующие меры.

Если банк отказал в возврате

В случаях, когда после обращения банк отказал в возврате средств (например, ссылаясь, что не нашли их в банкомате или терминале при инкассации), казахстанцам следует обратиться в Департамент защиты прав потребителей финансовых услуг.

Подать жалобу на банки, МФО или коллекторов также можно через:

  • call-центр с коротким номером 1459;
  • мобильное приложение Fingramota Online – с его помощью также можно подавать жалобы и обращения, получить консультацию по интересующим вопросам;
  • портал "Электронного правительства" (egov.kz) или информационную систему e-Otinish.

Также казахстанцы могут подать в суд, требуя возврата денежных средств. Доказать факт вложения купюр в банкомат или терминал может видеозапись с камер, которые имеются на каждом устройстве.

Другими словами, в случае возникновения нештатной ситуации с банкоматами важно оставаться на месте и незамедлительно связаться со службой поддержки банка, следуя инструкциям оператора.

А в случае нарушения своих прав – обратиться в государственные органы по защите прав потребителей финансовых услуг.

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