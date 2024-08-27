Для получения услуг сотовой связи казахстанцам предстоит пройти биометрию

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В частности, в правилах появится новое понятие:

биометрические данные – персональные данные, которые характеризуют физиологические и биологические особенности субъекта персональных данных, на основе которых можно установить его личность.

Услуги сотовой связи оказываются на основании договора об оказании услуг сотовой связи, заключаемого между оператором и абонентом, согласно статье 397 Гражданского кодекса РК с предоставлением абонентом биометрических данных (изображения лица).

В пояснении к проекту сказано, что в настоящее время операторы связи регистрируют абонентские устройства сотовой связи посредством онлайн-сервисов без корректной идентификации абонентов.

Этим пользуются мошенники, которые регистрируют чужие персональные данные на абонентские номера и совершают преступления в финансовом секторе. Для борьбы с мошенническими действиями посредством абонентских номеров необходима идентификация абонента.

Поправками предлагается при подаче заявлений на заключение договора об оказании услуг сотовой связи, на расторжение договора, а также для переноса абонентского номера к другому оператору предоставлять биометрические данные (изображение лица) абонента.

Помимо этого, в целях подтверждения личности абонента и исключения мошеннических действий абонентов обяжут при присоединении к публичному договору предоставить свои биометрические данные.

Также поправками планируется расширить варианты аутентификации абонентов, подключающихся к интернету через общественные сети при сохранении качества аутентификации и степени безопасности.

В частности, для этого будут использовать входящий звонок, где последние цифры номера будут являться таковым кодом доступа, либо посредством исходящего звонка на сервер оператора, где при определении номера телефона абонента абонент автоматически допускается в интернет.

Авторизация пользователя завершается при вводе им одноразового персонального идентификатора (пароля), полученного в SMS-сообщении, либо посредством звонка в поле "Пароль" специальной формы, после чего пользователю предоставляется доступ к интернету. В случае исходящего звонка с последующим определением номера абонент автоматически допускается в интернет.

Срок одноразового персонального идентификатора (пароля), полученного пользователем, действует в течение периода, настраиваемого на сервере оператора, и валиден в случае, если MAC-адрес устройства все еще распознается сетью оператора связи.

Кроме того, проектом допускается доступ к интернету пользователя по документу, удостоверяющему личность. Документ может сканироваться программным обеспечением, данные сохраняются в электронном регистре поставщика.

Электронный журнал содержит фамилию, имя и отчество (при наличии) пользователя, время начала и окончания работы в интернете, номер компьютера владельца, на котором работал пользователь.

Допускается доступ к интернету посредством загрузки пользователем профиля по технологии бесшовного входа Hotspot 2.0 (Passpoint).

Для удобства такой сертификат может быть "вшит" в приложение оператора либо клиента оператора.

Допускаются следующие дополнительные методы авторизации при доступе в интернет:

связки с EGov;

биометрии;

подтверждения через номер банковской карты;

сканирования документа через приложение оператора;

учетных записей соцсетей;

электронной почты с ее подтверждением.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 сентября 2024 года.