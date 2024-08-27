18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
480.59
536.58
5.26
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
27.08.2024, 10:18

Для получения услуг сотовой связи казахстанцам предстоит пройти биометрию

Новости Казахстана 0 307

Министерство цифрового развития подготовило проект соответствующих поправок в Правила оказания услуг связи, сообщает Zakon.kz.

Фото: freepik
Фото: freepik

В частности, в правилах появится новое понятие:

  • биометрические данные – персональные данные, которые характеризуют физиологические и биологические особенности субъекта персональных данных, на основе которых можно установить его личность.

Услуги сотовой связи оказываются на основании договора об оказании услуг сотовой связи, заключаемого между оператором и абонентом, согласно статье 397 Гражданского кодекса РК с предоставлением абонентом биометрических данных (изображения лица).

В пояснении к проекту сказано, что в настоящее время операторы связи регистрируют абонентские устройства сотовой связи посредством онлайн-сервисов без корректной идентификации абонентов.

Этим пользуются мошенники, которые регистрируют чужие персональные данные на абонентские номера и совершают преступления в финансовом секторе. Для борьбы с мошенническими действиями посредством абонентских номеров необходима идентификация абонента.

Поправками предлагается при подаче заявлений на заключение договора об оказании услуг сотовой связи, на расторжение договора, а также для переноса абонентского номера к другому оператору предоставлять биометрические данные (изображение лица) абонента.

Помимо этого, в целях подтверждения личности абонента и исключения мошеннических действий абонентов обяжут при присоединении к публичному договору предоставить свои биометрические данные.

Также поправками планируется расширить варианты аутентификации абонентов, подключающихся к интернету через общественные сети при сохранении качества аутентификации и степени безопасности.

В частности, для этого будут использовать входящий звонок, где последние цифры номера будут являться таковым кодом доступа, либо посредством исходящего звонка на сервер оператора, где при определении номера телефона абонента абонент автоматически допускается в интернет.

Авторизация пользователя завершается при вводе им одноразового персонального идентификатора (пароля), полученного в SMS-сообщении, либо посредством звонка в поле "Пароль" специальной формы, после чего пользователю предоставляется доступ к интернету. В случае исходящего звонка с последующим определением номера абонент автоматически допускается в интернет.

Срок одноразового персонального идентификатора (пароля), полученного пользователем, действует в течение периода, настраиваемого на сервере оператора, и валиден в случае, если MAC-адрес устройства все еще распознается сетью оператора связи.

Кроме того, проектом допускается доступ к интернету пользователя по документу, удостоверяющему личность. Документ может сканироваться программным обеспечением, данные сохраняются в электронном регистре поставщика.

Электронный журнал содержит фамилию, имя и отчество (при наличии) пользователя, время начала и окончания работы в интернете, номер компьютера владельца, на котором работал пользователь.

Допускается доступ к интернету посредством загрузки пользователем профиля по технологии бесшовного входа Hotspot 2.0 (Passpoint).

Для удобства такой сертификат может быть "вшит" в приложение оператора либо клиента оператора.

Допускаются следующие дополнительные методы авторизации при доступе в интернет:

  • связки с EGov;
  • биометрии;
  • подтверждения через номер банковской карты;
  • сканирования документа через приложение оператора;
  • учетных записей соцсетей;
  • электронной почты с ее подтверждением.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 сентября 2024 года.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
4 млн тенге предложила авиакомпания FlyArystan маме 12-летней девочки, которую не пустили в самолетНовости Казахстана
09.08.2024, 20:17 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
Экономист: девальвация в Казахстане неизбежнаНовости Казахстана
02.08.2024, 09:24 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?