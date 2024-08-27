Прогноз по уровню инфляции в 2025 году озвучили в Казахстане

Вице-премьер - министр национальной экономики Нурлан Байбазаров озвучил прогноз по уровню инфляции в Казахстане в 2025 году, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Средняя цена на нефть, по словам Байбазарова, в 2025 году установится на уровне 75 долларов за баррель.

"Инфляция определена на уровне 5,5-7,5 процента в 2025 году, 5-6 процентов в 2026 году с последующим снижением до 5% в 2027-2029 годах", - рассказал Нурлан Байбазаров на заседании правительства.

Реальный рост ВВП в 2025 году по прогнозам составит 5,6 процента, среднегодовой рост ВВП за 5 лет – 5,4 процента.

Номинальный ВВП вырастет с 150,8 триллионов тенге в 2025 году до 234,2 триллиона тенге или 498,4 миллиарда тенге в 2029 году, что, по словам министра, обеспечит выполнение поручения Главы государства по удвоению размера экономики.

"Ожидается рост во всех отраслях экономики. Прогнозируется увеличение роста в обрабатывающей промышленности с 5,4 процента в 2025 году до 6,6 процента в 2029 году. Среднегодовой рост в горнодобывающей промышленности составит 2,9 процента. Объем добычи нефти увеличится с 97,2 миллиона тонн в 2025 году до 104,8 миллиона тонн в 2029 году", - добавил глава министерства.

Среднегодовой рост в сельском хозяйстве составит 5,3 процента, в строительстве – 9,3 процента, услуг транспорта – 8,2 процента и в торговле – 7,1 процента.

Экспорт товаров, по прогнозам МНЭ, вырастет с 82,3 миллиарда долларов в 2025 году до 90 миллиардов долларов в 2029 году. Импорт увеличится с 61,3 миллиарда долларов до 67,5 миллиарда долларов.

"Доходы республиканского бюджета по прогнозам составят в 2025 году 15,6 триллиона тенге или 10,4 процента к ВВП, в 2026 году – 16,7 триллиона тенге или 9,9 процента к ВВП, в 2027 году – 18,2 триллиона тенге или 9,6 процента к ВВП", - сказал Байбазаров.

Расходы республиканского бюджета, по его словам, планируются в 2025 году в объеме 25,8 триллиона тенге, что составляет 17,1 процента к ВВП, в 2026 году – 23,2 триллиона тенге или 13,7 процента к ВВП, в 2027 году – 24,6 триллиона тенге или 12,9 процента к ВВП.

Дефицит бюджета в 2025 году предлагается определить на уровне 2,7 процента к ВВП со снижением в 2026-2027 годах до 2,2 и 1,9 процента к ВВП, соответственно. Уровень ненефтяного дефицита по прогнозам в 2025 году составит 7,3 процента к ВВП со снижением до 4 процентов к ВВП в 2027 году.

Как отметил премьер-министр Олжас Бектенов, первоочередной задачей при определении параметров республиканского бюджета является восстановление сбалансированности государственных финансов.

"Представленный проект республиканского бюджета направлен на полное и своевременное выполнение всех социальных обязательств государства. Перед нами стоит задача по максимально эффективному использованию бюджетных средств", - сказал премьер.

Члены правительства проголосовали за принятие прогноза социально-экономического развития страны на 2025–2029 годы и проект закона "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2025–2027 годы". Их направят в Парламент для дальнейшего рассмотрения.