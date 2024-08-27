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27.08.2024, 11:03

Цены на аренду жилья "взлетели" в Казахстане

Новости Казахстана 0 329

За последний месяц арендное жилье в Казахстане в среднем подорожало сразу на 8%. Эксперты считают, что рост цен связан с сезонным спросом. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Рост цен в сфере аренды жилья аналитики начали фиксировать еще в июле текущего года. Тогда подорожание составило сразу 3,6% за месяц. Однако, как отмечает портал "Крыша", в августе цены ускорились еще сильнее.

Так, 26 августа ставки выросли еще на 8% в среднем по Казахстану. Причем подорожание было зафиксировано почти во всех городах, где проводился мониторинг цен.

Сильнее всего аренда жилья подорожала в Кокшетау (на 16%), Костанае (на 14%), Петропавловске (на 13%), Павлодаре (на 11%), а также в Шымкенте, Актобе, Караганде (по 10%).

В Алматы цены выросли на 8%, а в Астане – на 9% за месяц. Исключением стали Қонаев и Уральск, где стоимость аренды с начала августа снизилась на 1% и 2% соответственно.

Город Рост стоимости арендного жилья на 26 августа
средняя цена
за квадратный метр		 к началу
августа

 

к началу
года

 
Астана ₸4 651 9% 18%
Алматы ₸6 000 8% 6%
Актау ₸2 917 5% 17%
Актобе ₸3 153 10% 19%
Атырау ₸3 333 2% 11%
Караганда ₸3 680 10% 20%
Костанай ₸3 830 14% 19%
Павлодар ₸3 317 11% 13%
Петропавловск ₸3 667 13% 42%
Уральск ₸3 013 –2% 18%
Усть-Каменогорск ₸3 125 6% 6%
Шымкент ₸3 000 10% 14%
Кокшетау ₸3 571 16% 21%
Қонаев ₸3 696 –1%

 

По данным портала "Крыша"

 

В денежном выражении цены выросли примерно на 20-60 тыс. тенге. Например, если ранее в Астане 1-комнатные стоили в среднем 180 тыс. тенге, то теперь – 200 тыс. тенге в месяц, а у 2-комнатных средний ценник вырос до 280 тыс. тенге.

В Алматы 1-комнатные квартиры подорожали до 230 тыс. тенге в среднем, 2-комнатные – до 350 тыс. тенге, а 3-комнатные – до 450 тыс. тенге. В Шымкенте в каждом из сегментов цены выросли в среднем на 20 тыс. тенге.

Интересно, что в некоторых городах особенно выросли в цене 3-комнатные квартиры. Например, в Кокшетау они подорожали в среднем на 70 тыс. тенге, в Караганде и Уральске – на 50 тыс. тенге, а в Костанае – на 45 тыс. тенге.

Город Средняя стоимость арендного жилья*
1-комнатная 2-комнатная

 

3-комнатная

 
Астана ₸230 000 ₸350 000 ₸450 000
Алматы ₸200 000 ₸280 000 ₸400 000
Актау ₸140 000 ₸160 000 ₸200 000
Актобе ₸150 000 ₸170 000 ₸250 000
Атырау ₸160 000 ₸220 000 ₸250 000
Караганда ₸140 000 ₸180 000 ₸250 000
Костанай ₸150 000 ₸200 000 ₸250 000
Павлодар ₸120 000 ₸160 000 ₸195 000
Петропавловск ₸165 000 ₸170 000 ₸180 000
Уральск ₸130 000 ₸150 000 ₸250 000
Усть-Каменогорск ₸110 000 ₸152 500 ₸200 000
Шымкент ₸130 000 ₸170 000 ₸200 000
Кокшетау ₸140 000 ₸200 000 ₸250 000
Конаев ₸140 000 ₸170 000 ₸190 000

 

По данным портала "Крыша"
*Используется медианный показатель

 

Как считают аналитики, текущее подорожание арендного жилья является сезонным. Оно связано с ежегодным приездом студентов и внутренних мигрантов в крупные города Казахстана.

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