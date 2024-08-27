Стало известно, кто может построить АЭС в Казахстане

Генеральный директор ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин рассказал, какие компании могут поставить технологии для строительства АЭС в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По его словам, в 2019 году Казахстан получил необязывающие технико-коммерческие предложения от наиболее продвинутых зарубежных поставщиков атомных технологий. В результате были отобраны 13 проектов современных реакторов от шести вендоров из Китая, Южной Кореи, России, Франции и США.
"Для предварительной оценки предложенных технологий мы разработали собственную систему оценки на основе мирового опыта и рекомендаций Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Впоследствии система была одобрена известной французской инжиниринговой компанией Assystem", - рассказал Жантикин на заседании правительства.
В шорт-лист были включены предложения четырех потенциальных поставщиков:
Помимо выбора технологий, на основе предложений партнеров было сформировано представление о приблизительной стоимости проекта, его сроках, способах и источниках финансирования.
"В случае принятия положительного решения по итогам референдума следующей важной задачей станет выбор конкретного поставщика атомной технологии и совместная разработка ТЭО проекта. Объективная реальность такова, что будущее Казахстана неразрывно связано с атомной энергетикой", - заявил Жантикин.
Он добавил, что атомные электростанции относятся к наиболее безопасным и надежным источникам энергии в мире.
С учетом природно-климатических факторов, характеристик энергосистемы и прогнозируемого дефицита электроэнергии эксперты пришли к следующим выводам:
"Все наши выводы были подтверждены консорциумом японских компаний The Japan Atomic Power Company и Marubeni Utility Services", - сказал гендиректор.
Он добавил, что оптимальная технология, рекомендуемая к строительству АЭС в Казахстане – водо-водяные реакторы поколения III и III+, имеющие высокий уровень безопасности и улучшенные экономические показатели.
"Вероятность возникновения внештатной ситуации на современных реакторах крайне низка. Но даже в этом случае системы безопасности нейтрализуют возможные ее последствия", - добавил Жантикин.
Напомним, правительство Казахстана утвердило проект постановления о проведении референдума по строительству АЭС. Премьер-министр Олжас Бектенов поручил Министерству энергетики совместно с аппаратом правительства внести проект указа в Администрацию Президента.
Комментарии0 комментарий(ев)