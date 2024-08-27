11 покойников претендовали на жилье в Актобе

По Актюбинской области в очереди состоят свыше 36 тыс человек, среди которых многодетные семьи, дети сироты и лица, относящиеся к социально уязвимым слоям населения.

«Установлено, что свыше 100 граждан, которые выехали на постоянное место жительства в другой населенный пункт, с которыми прекращены трудовые отношения и уже приватизировавшие жилье, не были исключены из базы данных нуждающихся в жилище. Кроме того, установлены факты нахождения в очереди 11 умерших людей, которые состояли в очереди наравне с нуждающимися гражданами», - сообщили в надзорном органе.

Анализ показал, что инвентаризация списков очередности граждан, нуждающихся в жилище из коммунального жилищного фонда, местными исполнительными органами проведена ненадлежащим образом.

По указанным фактам внесен акт прокурорского надзора, указанные нарушения устранены.