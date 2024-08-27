Штрафы, утильсбор и другие платежи вырастут с 1 января 2025 года

В новом году в Казахстане при расчётах будет использоваться иной МРП — больше нынешнего на 6.5 %. Соответственно, увеличатся и все привязанные к нему платежи, передает kolesa.kz

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Размер нового месячного расчётного показателя (МРП) прописан в проекте республиканского бюджета на 2025–2027 годы, подготовленном Министерством финансов РК. В данное время МРП равен 3692 тенге, но с 1 января 2025 года он увеличится до 3932 тенге, то есть на 240 тенге, или 6.5 %. В результате с нового года в стране пропорционально вырастут все платежи автомобилистов.

Штрафы за нарушение ПДД станут больше

К примеру, самый популярный сегодня штраф — за превышение скорости от 10 до 20 км/ч (размер 5 МРП) — с 1 января 2025 года увеличится до 19 660 тенге (в данное время 18 460 тенге). Аналогичную сумму нужно будет отдать за непристёгнутый ремень, езду без шлема или нарушение правил остановки и стоянки.

Штраф за проезд на красный (10 МРП) подорожает до 39 320 тенге (в данное время 36 920). Столько же будут стоить превышение скорости на величину от 20 до 40 км/ч, незаконная парковка на местах для инвалидов или же непропускание пешехода на зебре.

Ну а штраф 50 МРП за управление авто лицом, лишённым прав, или же оставление места ДТП увеличится с 184 600 до 196 600 тенге.

Утильсбор подорожает

Отменить или снизить утилизационный платёж с помощью петиции не удалось, и потому в 2025 году сбор продолжит своё существование и всё так же будет привязан к МРП.

При этом базовая ставка утиля в 50 МРП поднимется с 184 600 до 196 600 тенге. С учётом коэффициентов минимальный платёж за ввоз легкового авто с объёмом двигателя до 1000 куб. см будет равняться 294 900 тенге. За машины с мотором до 2000 куб. см нужно будет отдать 688 100 тенге, до 3000 куб. см — 983 000 тенге. С объёмом свыше 3 литров — 2 260 900 тенге. Повезёт лишь импортёрам электромобилей, для которых утильсбор по-прежнему будет равен нулю.

Станет дороже и постановка авто на учёт

Минимальная ставка сбора за первичную регистрацию авто (0.25 МРП) поднимется с 923 до 983 тенге. Для машин возрастом до 3 лет постановка на учёт (50 МРП) вырастет с 184 600 до 196 600 тенге. А самая дорогая «первичка» (500 МРП) для авто старше 3 лет подскочит более чем на 100 тысяч — с 1 846 000 до 1 966 000 тенге.