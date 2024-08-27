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27.08.2024, 13:20

“Недопустимо!“ Токаев раскритиковал спортивных чиновников

Новости Казахстана 0 433

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что спортивные функционеры в Казахстане занимаются освоением многомиллиардных бюджетов, не ориентируясь на результат, передает Tengri Sport.

Фото пресс-службы Акорды
Фото пресс-службы Акорды

На встрече с призерами парижской Олимпиады Глава государства отметил, что за последние пять лет расходы на спорт высших достижений выросли в два раза, но адекватной отдачи нет.

"Считаю, что это является следствием отсутствия управленческой вертикали и согласованности работы профильного министерства, Национального олимпийского комитета, управлений спорта в регионах и спортивных федераций.

Судя по текущей ситуации, спортивные функционеры занимаются не развитием спорта, а освоением многомиллиардных бюджетов, не ориентируясь на конечный результат. В сфере спорта регулярно фиксируются факты коррупции. Это наносит колоссальный урон не только развитию отечественного спорта, но и имиджу страны. Такая ситуация недопустима!", - заявил Президент.

При этом Касым-Жомарт Токаев подверг критике регионы, самостоятельно принимающие решения о поддержке тех или иных видов спорта. Правительству поручено взять ситуацию на контроль и восстановить вертикаль управления на всех уровнях спортивной отрасли. Президент также поставил задачу повысить авторитет Национального олимпийского комитета среди спортивной общественности Казахстана и за рубежом.

Глава государства назвал в числе приоритетов развитие национальных видов спорта и остановился на важности V Всемирных игр кочевников, которые пройдут в стране.

"Проведение масштабных спортивных состязаний даст возможность познакомить мир с уникальной казахской культурой, уходящей корнями в глубокое прошлое. Кроме того, этот зрелищный турнир станет важным шагом в укреплении уз дружбы между различными народами и странами. Игры кочевников дают хорошую возможность поднять такие темы, как сохранение экологии, превращение Казахстана в зеленую страну и его благоустройство. Парижская Олимпиада ярко продемонстрировала взаимную поддержку и сплоченность всех тюркских народов. И спортсмены, и болельщики искренне радовались каждой победе своих соседей. Они всячески старались помочь друг другу в случае необходимости. Не раз наши борцы как братья вместе поднимались на пьедестал почета. Именно в этом и заключается истинная дружба между народами. Это наше бесценное достояние! Мы всегда поддерживаем друг друга во всех начинаниях. А Всемирные игры кочевников еще больше укрепят нерушимое единство братских стран. Поэтому мы должны организовать и провести это мероприятие на самом высоком уровне", - подчеркнул Президент.

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