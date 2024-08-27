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27.08.2024, 14:41

Возможное строительство АЭС: где будут хранить радиоактивные отходы

Новости Казахстана 0 385

Генеральный директор Национального ядерного центра Казахстана Эрлан Батырбеков рассказал, где будут хранить радиоактивные отходы, если в стране построят атомную электростанцию (АЭС), передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

По словам главы Национального ядерного центра, на 1 гигаватт мощности атомной электростанции генерируется всего 50 кубических метров радиационных отходов.

"Порядка половины из них - это низкоактивные отходы. Как далее поступают? В принципе, у каждой станции есть специальное хранилище, в котором хранят эти отходы. После этого все перевозится на специальный завод, который занимается переработкой радиоактивных отходов. Ну а далее - либо долгосрочное хранение, либо захоронение", - рассказал Батырбеков на брифинге в правительстве.

Он добавил, что все эти технологии на сегодняшний день отработаны в мире и в Казахстане.

"Национальный ядерный центр также имеет достаточно большой опыт - уже 35 лет мы работаем с радиоактивными отходами. У нас есть и ампульные источники, у нас есть и исторические радиоактивные отходы, у нас есть опыт хранения отработанного ядерного топлива", - заявил гендиректор Национального ядерного центра.

На вопрос о том, будут ли радиоактивные отходы хранить в Казахстане, Батырбеков ответил утвердительно.

"Они будут временно храниться в Улкене (поселок в в Алматинской области - прим.), потом - перевозиться на специальное хранилище радиоактивных отходов для переработки. Сейчас закон о радиоактивных отходах принимается, он определит оператора, который будет заниматься ими на территории Казахстана", - добавил Эрлан Батырбеков.

Напомним: сегодня правительство утвердило проект постановления о проведении референдума по строительству АЭС. Теперь Глава государства должен подписать указ.

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