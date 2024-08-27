Казахстанцы возмутились подарком акима семикратной чемпионке мира

Казахстанской чемпионке мира по пара-армрестлингу Зарине Примак подарили "набор бокалов", передает Tengri Sport .

Фото: instagram.com/jarma_audanynyn_akimdigi/

Спортсменка из области Абай завоевала седьмой титул в своей карьере. Заместитель акима Жарминского района области Абай Райым Жолдасбекулы и директор шарского городского "Молодежного ресурсного центра" Рауан Какимжанулы отметили достижение Зарины Примак, но вызвали гнев у казахстанцев.

"Лучше бы ничего не дарили", "Чемпионке мира подарили бокалы? Нет слов", "Даже по ее лицу видно, что она "благодарна" акимату". "Куда смотрит Минспорта? Аким не может найти спонсора и нормально организовать", "Стыдоба, стоит еще довольный", - возмущаются пользователи социальных сетей.

Отметим, что на странице администрации Жарминского района в социальных сетях комментарии закрыты.