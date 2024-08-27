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27.08.2024, 15:20

Казахстанцы возмутились подарком акима семикратной чемпионке мира

Новости Казахстана 0 925

Казахстанской чемпионке мира по пара-армрестлингу Зарине Примак подарили "набор бокалов", передает Tengri Sport.

Фото: instagram.com/jarma_audanynyn_akimdigi/
Фото: instagram.com/jarma_audanynyn_akimdigi/

Спортсменка из области Абай завоевала седьмой титул в своей карьере. Заместитель акима Жарминского района области Абай Райым Жолдасбекулы и директор шарского городского "Молодежного ресурсного центра" Рауан Какимжанулы отметили достижение Зарины Примак, но вызвали гнев у казахстанцев.

"Лучше бы ничего не дарили", "Чемпионке мира подарили бокалы? Нет слов", "Даже по ее лицу видно, что она "благодарна" акимату".

"Куда смотрит Минспорта? Аким не может найти спонсора и нормально организовать", "Стыдоба, стоит еще довольный", - возмущаются пользователи социальных сетей.

Отметим, что на странице администрации Жарминского района в социальных сетях комментарии закрыты.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
На ее месте никогда не стала бы брать такой подарок. Эти бокалы стоят чуть более тысячи тенге, да и спортсмены не пьют вообще-то, у них здоровый образ жизни. Кому-то машины и квартиры дарят, а здесь просто насмешка.
27.08.2024, 11:53
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