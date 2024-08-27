Брат Салтанат Нукеновой подал в суд на Куандыка Бишимбаева

Брат погибшей Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды подал в суд на осужденного Куандыка Бишимбаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как сообщил Айтбек Амангельды корреспонденту Tengrinews.kz, он подал иск в суд о взыскании морального и материального ущерба.
"Подали сразу после того, как получили решение от апелляционного суда", - сказал брат Салтанат Нукеновой.
Какую компенсацию он рассчитывает взыскать с осужденного Куандыка Бишимбаева, Амангельды не уточнил.
Напомним: 13 мая в Астане завершился процесс по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева суд признал виновным в истязании и убийстве своей супруги. Его приговорили к 24 годам лишения свободы.
Его брат Бахытжан Байжанов был признан виновным в укрывательстве преступления и приговорен к четырем годам лишения свободы.
26 июня судебная коллегия приняла решение по апелляционной жалобе Бишимбаева и Байжанова, оставив их приговоры без изменения.
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