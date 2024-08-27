Брат Салтанат Нукеновой подал в суд на Куандыка Бишимбаева

Брат погибшей Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды подал в суд на осужденного Куандыка Бишимбаева, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Как сообщил Айтбек Амангельды корреспонденту Tengrinews.kz, он подал иск в суд о взыскании морального и материального ущерба.

"Подали сразу после того, как получили решение от апелляционного суда", - сказал брат Салтанат Нукеновой.

Какую компенсацию он рассчитывает взыскать с осужденного Куандыка Бишимбаева, Амангельды не уточнил.

Напомним: 13 мая в Астане завершился процесс по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева суд признал виновным в истязании и убийстве своей супруги. Его приговорили к 24 годам лишения свободы.

Его брат Бахытжан Байжанов был признан виновным в укрывательстве преступления и приговорен к четырем годам лишения свободы.

26 июня судебная коллегия приняла решение по апелляционной жалобе Бишимбаева и Байжанова, оставив их приговоры без изменения.