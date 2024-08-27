В Казахстане попросили клиентов банка закрыть рублевые счета

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С указанной даты будет остановлено принятие новых и обслуживание старых договоров, валютой которых являются российские рубли, либо же в случае, если «участник валютного договора находится в России», уточнили в кредитной организации, добавив, что с 24 сентября перестанут принимать платежи в РФ.

Все 100 процентов акций Ситибанк Казахстан принадлежат американскому Citibank. По итогам 2023 года он занял 11-е место по активам (1,09 триллиона тенге) и 7-е место по чистой прибыли (110,5 миллиарда) в этой постсоветской стране, писал Forbes.

Ранее казахстанские банки, в том числе крупнейший по размеру капитала Halyk Bank, отказались от обслуживания российских карт системы «Мир», а депозитарий Казахстана предпочел поддержать введенные США санкции против Мосбиржи, хотя ограничения не были обязательными к исполнению для страны.