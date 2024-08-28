Чиновник построил банный комплекс в Шымкенте на украденные у государства 367 млн тенге

В Шымкенте вынесли приговор заместителю руководителя управления жилья города Азату Момынову и частному предпринимателю, передает « Голос народа ».

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Как сообщили в суде, органом следствия Момынов обвинялся в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (п.2 ч.4 ст.189 УК), легализации денег, полученных преступным путем должностным лицом (п.п.1, 3 ч.3 ст. 218 УК).

Подсудимый О. – в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (п.2 ч.4 ст.189 УК).

«В 2023 году М., будучи заместителем руководителя Управления, при пособничестве частного предпринимателя О. в группе лиц присвоил бюджетные средства на сумму более 367 млн тенге, выделенных на ремонтные работы многоэтажных жилых домов и их технологическое обследование на сейсмоустойчивость.

О. выводил денежные средства через подставное ТОО – победителя госзакупок по вышеуказанным работам», - выяснили в суде.

Чиновник через строительство банного комплекса, зарегистрированного на имя родителей, легализовал преступные денежные средства.

Суд признал смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами – наличие на иждивении малолетних детей у подсудимых.

«Приговором суда М. признан виновным по п.2 ч.4 ст.189, п.п.1, 3 ч.3 ст. 218 УК и ему окончательно назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества. О. признан виновным по ст.ст.28 ч.5 – 189 ч.4 п.2) УК, приговорен к 8 годам лишения свободы», - говорится в сообщении суда.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, Азата Момынова борцы с коррупцией взяли под стражу прямо во время заседания под руководством акима Шымкента Габита Сыздыкбекова. Видеозапись глава города опубликовал на своей странице в Instagram.