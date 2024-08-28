“Грязная история“ - боксер Тураров об обвинении в изнасиловании

Чемпион мира по боксу из Казахстана Жанкош Тураров заявил, что у него не было никаких отношений с девушкой, которая обвинила его в изнасиловании, передает Tengri Sport .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Боксер не явился на пресс-конференцию по поводу обвинения, но прокомментировал резонансное дело в социальных сетях.

"Меня эта грязная история уже порядком утомила. Никаких отношений, а тем более интимных, у меня не было с заявительницей, и точка", - заявил Тураров.

Отметим, что на пресс-конференции адвокат Турарова Самат Мамутов заявил, что боксер был знаком с девушкой и переписывался с ней в социальных сетях.

"Я могу сказать, что данные лица знакомы через социальные сети. В интернете они переписывались. Но какая переписка была, я не знаю", - заявил Мамутов.

Напомним, на прошлой неделе девушка 1996 года рождения обратилась в полицию Ауэзовского района Алматы с заявлением об изнасиловании, в котором обвинила известного казахстанского боксера Жанкоша Турарова. По сообщению департамента полиции Алматы, в настоящее время идет расследование.