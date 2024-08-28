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27.08.2024, 21:07

У президента просят еще год на обсуждение нового Налогового кодекса

Новости Казахстана 0 407

Обсуждение проекта нового Налогового кодекса необходимо продлить до 2026 года. Такое мнение LS высказала аудитор Айжан Балакешова.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Собеседница LS считает, что фискальные органы боятся не успеть принять документ в установленный для них президентом срок.

"Министерства финансов и нацэкономики приняли это как задачу и кураторство, что привело к тому, что проект кодекса лепят на коленке, только бы успеть к 2025 году. Очень прошу депутатов и президента Касым-Жомарта Токаева отсрочить обсуждение данного документа до 2026 года. За это время бизнес-сообщество, народ и налоговики смогли бы нормально обсудить каждую предлагаемую статью – и в итоге получить действительно прозрачный кодекс", – подчеркнула Балакешова.

Анализируя уже проделанную работу, эксперт рассказала об ошибках, допущенных ответственным ведомством.  

"Проект кодекса госорганы у себя два года разрабатывали. После указания президента у ведомства было еще девять месяцев на данную работу. В результате 21 июня проект был опубликован на сайте открытых НПА для обсуждения до 15 июля. То есть казахстанцам на изучение документа дали где-то три недели. И весь процесс проходил в летний период, когда большинство уезжает в отпуска, закрывают отчеты. Позже на сайте министерства нацэкономики появился новый вариант кодекса, но уже без обсуждения. Это является недопустимым, так как данный документ бизнес-сообщество уже не может комментировать", – посетовала Балакешова.

Собеседница считает, что на текущий момент предлагаемый проект Налогового кодекса больше представляет из себя карательный инструмент. Например, введение НДС в 12% на покупку первичного жилья может привести к росту цен на рынке недвижимости.

"Данный налог есть только для строителей коммерческих площадок. Теперь же этот опыт хотят применить и в отношении жилых комплексов. Представьте себе, что вы директор стройкомпании. Вы же себе в убыток не будете работать? Естественно, вы заложите данный налог в стоимость квартиры", – поясняет эксперт.

Она добавила, что это отразится и на существующих ипотечных госпрограммах, которые финансируются из бюджета.  

"Например, по "7-20-25" казахстанец уже не сможет приобрести двухкомнатную квартиру, так как цена поднимется. И чтобы эти льготные программы работали, необходимо будет увеличивать сумму для покупки жилья и пересматривать правила ипотеки. То есть программа должна будет называться, например, "7-20-35". А это уже большие деньги", – подчеркнула Балакешова.

Еще одно предложение, которое вызывает вопросы у профучастников, – исключение розничного налога. Собеседница напомнила, что введение данной пошлины предложил президент.

"Отличная идея, многие предприниматели перешли, в частности, кто работает на рынках и в торговых домах. Они никому не мешают и зарабатывают себе на жизнь, оплачивая все обязательства перед государством. Теперь же им предлагают новый гибридный вид – специальный налоговый режим (СНР)", – рассказала Балакешова.

Она не отрицает, что у СНР есть свои плюсы. Например, ставка будет составлять не 3%, а 2%, а лимит повысят до 500 млн тенге. Однако этот режим ограничен категориями бизнеса. 

"Например, я как покупатель услуги, которая работает в общеустановленном режиме, не буду сотрудничать с компанией, которая использует другой режим, так как мне это не выгодно. По итогу предприниматель будет прекращать свою деятельность или закладывать в стоимость все налоги. Любое подобное изменение провоцирует рост цен", – прогнозирует эксперт.

Помимо этого, подчеркнула она, новый документ негативно отразится на инвестиционном потенциале. Речь идет об отмене льгот на дивиденды для резидентов и нерезидентов страны.

"Клиенты мне говорят, мол, зачем я буду вкладываться в Казахстан, если у вас тут такие качели. При этом президент неоднократно говорил об улучшении инвестклимата. Ведь вкладываются деньги, из которых выплачиваются зарплаты, в бюджет поступают налоги", – пояснила аудитор.

Местные предприниматели также не будут заинтересованы вкладываться в экономику без прозрачного Налогового кодекса.

Ранее председатель правления Казахстанской ассоциации налоговых консультантов Сакен Карин заявил, что новый Налоговый кодекс может стать самым репрессивным за последние 20 лет.

Вместе с тем глава Союза независимого бизнеса Казахстана Берик Заиров перечислил основные пункты предлагаемого документа, которые негативно отразятся на бизнес-сообществе.

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