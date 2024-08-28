Девочка заживо сгорела в автомобиле в Актюбинской области

Трагедия произошла сегодня в поселке Дон Хромтауского района, сообщает пресс-служба Департамента полиции Актюбинской области в Instagram-аккаунте.

"Произошло самопроизвольное возгорание автомашины ВАЗ, стоявшей во дворе, что подтверждается записями с камер видеонаблюдения с соседнего дома. В салоне автомашины находилась 10-летняя девочка, которая погибла. Родители на момент происшествия находились дома. Причины возгорания выясняются", - говорится в сообщении полиции.