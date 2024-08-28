Девочка заживо сгорела в автомобиле в Актюбинской области

В поселке Дон Актюбинской области в машине заживо сгорела 10-летняя девочка. Расследуется уголовное дело по факту смерти ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на Депаратмент полиции региона.
Трагедия произошла сегодня в поселке Дон Хромтауского района, сообщает пресс-служба Департамента полиции Актюбинской области в Instagram-аккаунте.
"Произошло самопроизвольное возгорание автомашины ВАЗ, стоявшей во дворе, что подтверждается записями с камер видеонаблюдения с соседнего дома. В салоне автомашины находилась 10-летняя девочка, которая погибла. Родители на момент происшествия находились дома. Причины возгорания выясняются", - говорится в сообщении полиции.
По факту обнаружения трупа начато досудебное расследование. Назначены все необходимые экспертизы.
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