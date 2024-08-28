За какие операции с криптовалютой казахстанцам может грозить арест, рассказали эксперты

Покупка и торговля криптовалютой могут приносить доход. Но иногда такие операции оборачиваются уголовными делами для казахстанцев. Как получать прибыль и не нарушать закон, читайте в NUR.KZ.

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Рост биткоина и прочих криптовалют привлекает инвесторов со всего мира, включая и , активнее вкладывать деньги в подобные инструменты.

Однако иногда встречаются случаи, когда за криптовалюты назначают реальные сроки и даже конфискуют имущество. Поэтому важно понимать, какие действия могут обернуться неприятными последствиями для казахстанцев.

Специалисты криптовалютной биржи Binance рассказали редакции NUR.KZ о том, кто может попасть под подобные риски. Для этого необходимо понимать разницу между различными способами получения дохода за счет цифровых активов.

Кто такой трейдер

Говоря простыми словами, то обычный трейдер криптовалют – это человек, который покупает и продает криптовалюты на легальных биржах с целью получения прибыли. Они могут использовать различные стратегии, такие как дневная торговля, долгосрочные инвестиции или технический анализ.

"То есть основная деятельность трейдеров это – покупка и продажа криптовалют на легальных биржах, использование различных торговых стратегий для получения прибыли. Но при этом сохраняется главное условие – соблюдение всех применимых законов и регуляций.

Например, это могут быть инвесторы, покупающие биткоин и держащие его в течение нескольких лет, или дневные трейдеры, совершающие множество сделок в течение одного дня", – отмечают специалисты.

Чем отличается арбитражник

"Арбитражники – это трейдеры, которые используют разницу в ценах на криптовалюты на различных биржах для получения прибыли. Они покупают криптовалюту на одной бирже по низкой цене и продают на другой бирже по более высокой цене", – сообщают эксперты.

То есть это лица, которые осуществляют мониторинг цен на криптовалюты на различных биржах, осуществляют проведение сделок для использования ценовых различий.

Например, они могут купить часть биткоина на одной бирже за 10 000 долларов США и продать ее на другой бирже уже за 10 200 долларов США. В итоге их доход поступает за счет этой разницы и частых подобных сделок.

То есть и трейдеры, и арбитражники могут вести свою деятельность без опасений, пока они не начнут нарушать определенные законы.

Кого могут арестовать за торговлю криптовалютой

Как отмечают специалисты крупнейшей криптобиржи, риски торговли криптовалютой возникают для лиц, которые занимаются незаконным обменом цифровых активов.

Это нарушает законы и требования, касающиеся финансовых операций и оборота криптовалют.

"Это может включать отмывание денег, финансирование терроризма или проведение операций третьих лиц без необходимой лицензии. То есть они осуществляют свою основную бизнес-деятельность – проведение обменных операций – без соответствующих лицензий и разрешений.

Например, занимаются обменом криптовалют на фиатные деньги без требуемой регистрации и лицензии, а также используют криптовалюты для сокрытия незаконных доходов", – указывают представители биржи.

Следует отметить, что на сегодняшний день в лицензии на законное ведение деятельности получили восемь криптобирж. А их деятельность осуществляется на базе МФЦА и регулируется законом "О цифровых активах".

При этом Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг также определяет список криптовалют, разрешенных для торговли на лицензированных биржах.

Регулятор имеет свои критерии, на основании которых некоторые цифровые активы принципиально не могут быть допущены на местную биржу. Например, это касается анонимных токенов.

"В криптовалюты регулируются Законом “О цифровых активах в Республике Казахстан” от 6 февраля 2023 года и актами Международного Финансового Центра " ". Для того, чтобы легально осуществлять операции с криптовалютами на территории Казахстана, необходимо действовать в соответствии с этим законом", – указывают специалисты.