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28.08.2024, 08:02

Дискриминация при приеме на работу в Казахстане: что делать и куда обращаться

Новости Казахстана 0 278

В последнее время у наших читателей все чаще возникают вопросы о дискриминации при приеме на работу. Дискриминация может быть по таким признакам, как пол, возраст, семейное положение, внешность и другие личные характеристики, которые не связаны с профессиональными навыками и компетенциями. Tengri Life рассказывает, что делать и куда обращаться, если вы столкнулись с подобной ситуацией.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Своей историей с нами поделилась 24-летняя алматинка по имени Назым, которая столкнулась с дискриминацией на основе семейного положения. Она рассказала, что ей было отказано в приеме на работу, когда работодатель узнал, что она замужем.

"Я прошла несколько этапов собеседований, и мне уже сказали, что готовы меня взять. Но, когда работодатель узнал, что я недавно вышла замуж, его отношение резко изменилось. Он прямо заявил, что не может меня нанять, так как, скорее всего, я скоро уйду в декретный отпуск. Это было шоком для меня. Я всегда думала, что главным критерием при приеме на работу должны быть мои навыки и квалификация, а не личная жизнь", – поделилась она.

Еще один случай произошел с 57-летним жителем Актобе, который решил сменить место работы, но столкнулся с отказами по причине возраста.

"Я проработал в своей профессии более 30 лет и решил, что пришло время сменить обстановку и попробовать себя в другой компании. Однако при поиске работы я столкнулся с отказами из-за возраста. Одна из компаний прямо сказала, что им нужны сотрудники до 45 лет. Это было очень неприятно услышать, учитывая мой опыт и квалификацию", – поделился Дулат.

Отметим, что нередко на сайтах с объявлениями можно увидеть вакансии, где работодатель прямо указывает параметры, по которым должен подходить соискатель. И часто бывает так, что информация о квалификации и опыте работы в подобных предложениях отсутствует.

Нередко работодатели ставят перед соискателями требования по внешнему виду, которые не связаны с профессиональными обязанностями. Например, предпочтение может отдаваться людям определенного телосложения, с определенной прической или без татуировок.

Что делать в случае дискриминации?

Если вы столкнулись с дискриминацией при приеме на работу, вы имеете право на защиту. Мы обратились в Министерство труда и социальной защиты населения, чтобы узнать, куда необходимо обратиться казахстанцам.

"Работник вправе требовать только наличия определенных профессиональных навыков и компетенций. В случае дискриминации граждане вправе обратиться в инспекцию труда", – отметили представители ведомства.

Отметим, что дискриминация на основании пола, возраста, внешности и других факторов, не связанных с работой, является нарушением закона. Представители министерства подчеркнули, что каждый случай нарушения прав работника рассматривается в индивидуальном порядке, что позволяет учесть все обстоятельства и принять справедливое решение.

Дискриминация в сфере труда регулируется Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях. Согласно статье 90, за допущение дискриминации работодателю может грозить административное наказание. В зависимости от тяжести нарушения это может быть предупреждение или штраф.

Куда обращаться?

Если вы считаете, что стали жертвой дискриминации, вот несколько шагов, которые можно предпринять:

  • соберите доказательства: сохраните все документы, переписку или записи, которые могут подтвердить факт дискриминации;
  • обратитесь в инспекцию труда: вы можете подать жалобу в инспекцию труда по месту жительства или месту работы; инспекция проведет проверку и примет меры в соответствии с законодательством;
  • проконсультируйтесь с юристом: в некоторых случаях может потребоваться юридическая помощь для подготовки жалобы и защиты ваших прав.
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