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28.08.2024, 08:08

Новый вид штрафов могут ввести в Казахстане

Новости Казахстана 0 362

В Казахстане могут ввести новый вид штрафов. Такие поправки содержатся в законопроекте по вопросам интеллектуальной собственности, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Как сообщили в Министерстве юстиции в ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz, законопроект разработан с целью введения в Казахстане дополнительных правовых инструментов по обеспечению охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, создания благоприятных условий для ее развития.

Документ содержит множество важных поправок, в том числе введение штрафов за нарушение авторских прав. Отметим, что сегодня за нарушение авторских прав предусмотрена гражданско-правовая и уголовная ответственность.

Минимальное наказание по статье 198 Уголовного кодекса ("Нарушение авторских или смежных прав") предусматривает наказание в виде штрафа до 80 МРП (295 360 тенге в 2024 году), максимальное наказание – лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

"В настоящее время прорабатывается вопрос по введению административной ответственности за нарушение авторских прав", - сообщили в Минюсте.

Кроме этого, проектом закона предусмотрены поправки по:

  • уточнению прав авторов и иных правообладателей (по ретрансляции);
  • дополнению ограничений прав авторов с целью обеспечения возможности доступа людей с нарушениями зрения к обнародованным произведениям;
  • введению ускоренной регистрации товарных знаков по заявкам услугополучателей;
  • увеличению срока подачи возражения против регистрации обозначения в качестве товарного знака (с 1 до 2 месяцев);
  • разграничению деятельности патентных поверенных в соответствии с их специализацией;
  • преобразованию аттестационной и апелляционной комиссии в комиссию по вопросам деятельности патентных поверенных при уполномоченном органе;
  • уточнению оснований отказа в регистрации товарных знаков;
  • установлению возможности отказа в выдаче патента на изобретение на стадии формальной экспертизы.

Напомним: вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова сообщила, что в Казахстане разрабатывают поправки в закон об авторском праве, которые будут направлены на урегулирование вопроса отчислений авторам музыки, используемой в коммерческих целях. По ее словам, авторы нередко жалуются, что деньги, которые отчисляют развлекательные заведения, до них просто не доходят.

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