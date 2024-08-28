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28.08.2024, 08:56

Автомобиль за 1 000 тенге: почему казахстанцам нельзя соглашаться на занижение цены в договоре

Новости Казахстана 0 326

Покупая авто, казахстанцам нельзя соглашаться на занижение цены в договоре. В противном случае они могут остаться без покупки и потерять свои деньги. Где кроется опасность, узнали журналисты NUR.KZ.

Иллюстративное фото: Jinda Noipho/Getty Images
Иллюстративное фото: Jinda Noipho/Getty Images

Очень часто бывает так, что во время покупки автомобиля продавец просит покупателя указать в договоре купли-продажи сумму, которая в разы меньше реальной стоимости. Такая же ситуация может возникнуть, например, при покупке квартиры.

Однако в любом случае соглашаться на такое развитие событий покупателю нельзя. Как отметили авторы Telegram-канала "Казахстан Подешевле", сумма в договоре не является простой формальностью – если вдруг сделка будет расторгнута или признана недействительной, покупателю вернут ту сумму, которая была указана в документе.

Другими словами, если, например, при переоформлении автомобиля через банковское мобильное приложение продавец указал минимально возможную сумму – 1 000 тенге, а покупатель заплатил наличными ранее оговоренную сумму, то в случае отмены сделки ему вернут лишь 1 000 тенге.

Есть и другая причина, из-за которой не стоит соглашаться на снижение суммы в договоре – страховка. Дело в том, что, если покупатель решит на свой автомобиль оформить КАСКО, то есть добровольную страховку, то этот процесс может, во-первых, затянуться, а во-вторых – оказаться дороже, чем мог быть.

Проблема заключается в том, что цена КАСКО рассчитывается в том числе исходя из стоимости авто, указанной при переоформлении. Поэтому менеджеру понадобится дополнительное время, чтобы оценить автомобиль за 1 000 тенге. Есть также риск, что авто оценят выше, чем оно было куплено по факту – тогда КАСКО выйдет дороже.

В целом важно помнить, что занижение цены в договоре может быть выгодным только продавцу. Скорее всего, такая просьба появляется у людей, которые хотят избежать налога от прироста стоимости. Напомним, он возникает, если имущество в течение года после покупки было продано дороже.

При этом сам покупатель рискует оказаться в противоположной ситуации. Если ему придется продать автомобиль в течение года, то налог из-за низкой цены покупки в договоре может оказаться очень большим.

Поэтому казахстанцам, перед тем как соглашаться на такие схемы от продавцов, следует подумать в первую очередь о своих интересах и не идти на поводу у людей, которые просто не хотят платить налоги.

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